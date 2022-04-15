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رحيل الناقد والكاتب المسرحي التونسي المنصف شرف الدين
المنصف شرف الدين
15 ابريل 2022 21:46

ساسي جبيل (تونس)
نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الكاتب المنصف شرف الدين الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وكان المنصف قد بدأ دراسته بمسقط رأسه «سوسة» وسط البلاد، ثم بالمدرسة الصادقية ليحرز فيما بعد الإجازة في اللغة والآداب من جامعة السوربون.
ويعتبر من بين أهمّ الكتاب الذين أرّخوا للشأن المسرحي التونسي، حيث نشر نحو عشرة كتب حول تاريخ المسرح التونسي، نذكر من بينها «تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته إلى نهاية الحرب العالمية الأولى»، «قرنان من المسرح التونسي»، و«خليفة السطنبولي: حياته وأعماله».
كما أنتج المنصف العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية من بينها «عالم السينما» و«حكايات زمان».

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