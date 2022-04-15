اليوم 07:44
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"يوتيوب" يطرح ميزة جديدة لصناع المحتوى
شعار "يوتيوب شورتس"
15 ابريل 2022 20:28

شعبان بلال (القاهرة)
أعلنت منصة "يوتيوب" لتشارك مقاطع الفيديو، عن ميزة جديدة تمكّن صناع الفيديوهات القصيرة من استخدام أجزاء من مقاطع الفيديو الطويلة في المقاطع الصغيرة.
كان صناع المحتوى على "YouTube shorts" قادرين على استخدام مقاطع صوتية قصيرة فقط على مقاطع الفيديو القصيرة، لكن مع الميزة الجديدة سيكون بإمكانهم قص مقاطع صغيرة بين ثانية إلى 5 ثوان من الفيديوهات الطويلة الموجودة على منصة "يوتيوب" ووضعها في الفيديو القصير.
وأوضحت إدارة المنصة أن هناك مقاطع فيديو لا يمكن استخدام أجزاء منها إلا بعد استئذان صاحبها، خاصة تلك المقاطع التي تتضمن حقوق طبع ونشر للشركات الكبرى، لكن من دون ذلك فإنه يمكن استخدام أي مقطع من مليارات الفيديوهات الموجودة على "يوتيوب".
وبحسب موقع "theverge"، فإن الميزة الجديدة تبدأ في الظهور لدى مستخدمي نظام التشغيل iOS في الأسابيع المقبلة. بعد ذلك، تصل إلى مستخدمي نظام Android في وقت لاحق من العام الحالي.
كانت منصة "يوتيوب" قد أعلنت مؤخراً طرح إمكانية الوصول إلى "YouTube shorts" من خلال أجهزة الكمبيوتر والألواح الإلكترونية في الفترة القصيرة المقبلة، في إطار محاولة من المنصة منافسة تطبيق "تيك توك" الرائد في مجال مقاطع الفيديو القصيرة.

يوتيوب
ميزة جديدة
فيديو
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©