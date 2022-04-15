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موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة
موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة
15 ابريل 2022 14:53

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G52 الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.1/74.5/8) ملم، وزنه 169 غ.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 402 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الاداء السريع لهذا الجهاز معالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128  غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: وكالات
موتورولا
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