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جزيرة ياس.. عمرو دياب وشيرين والساهر في حفلات العيد
جزيرة ياس.. عمرو دياب وشيرين والساهر في حفلات العيد
15 ابريل 2022 13:02

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، عن إطلاق باقات إقامة مميزة تتيح للزوار الاستمتاع بحفلات الفنانين عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ضمن سلسلة حفلات ليالي ياس التي تُقام في الاتحاد أرينا على مدى يومين خلال عيد الفطر السعيد.

كما تتيح الوجهة للزوار الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المميزة التي تبدأ منذ الساعة 9:00 ليلاً على ياس باي طوال ليالي عيد الفطر السعيد. وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان المصري عمرو دياب يوم الثلاثاء في 3 مايو، وتشمل عروض اليوم التالي ظهور المغنية والممثلة المصرية شيرين عبد الوهاب والمغني، الملحن والكاتب العراقي كاظم الساهر، أحد أبرز فناني الوطن العربي.

ويمكن لزوار الوجهة حجز إقامتهم بين 2 و5 مايو القادم منذ 14 أبريل الجاري، والاختيار بين ثلاث باقات إقامة مميزة مع إمكانية حضور إحدى الحفلات أو كلتيهما. كما يحصل الزوار ممن يحجزون إحدى باقات الإقامة على خصم بقيمة 25% على بطاقات الحضور الذهبية. وتبدأ أسعار الباقات من 958 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة للإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم، مع فطور لشخصين، وتذاكر لحضور حفلة عمرو دياب؛ وتصل إلى 1,258 درهماً إماراتياً في الليلة للراغبين بحضور حفلة شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر، مع إقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم وفطور لشخصين؛ في حين تصل إلى 1,633 درهما إماراتيا للراغبين بحضور الحفلتين والاستفادة من نفس باقة الإقامة.

وسيتم تطبيق تدابير سلامة صارمة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، لذا يرجى من جميع الحضور إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، ونتيجة سلبية لاختبار (PCR ) لم تتجاوز 96 ساعة من الحفل.
     

شيرين عبد الوهاب
عمرو دياب
كاظم الساهر
جزيرة ياس
العيد
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