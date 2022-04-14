تويتر ترد على عرض ماسك شراء الشبكة

ردت شركة تويتر، الخميس، على عرض تقدم به الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشرائها. وسعى باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي للشركة إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" لهذا العرض، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز الخميس. وقال المصدر إن أجراوال عبر عن تقديره لعمل الموظفين وشجعهم على الاستمرار في التركيز. كان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عرض في وقت سابق الخميس شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار أميركي، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.