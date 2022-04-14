اليوم 07:42
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تويتر ترد على عرض ماسك شراء الشبكة
شعار شركة تويتر
15 ابريل 2022 02:06

ردت شركة تويتر، الخميس، على عرض تقدم به الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشرائها.
وسعى باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي للشركة إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" لهذا العرض، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز الخميس.
وقال المصدر إن أجراوال عبر عن تقديره لعمل الموظفين وشجعهم على الاستمرار في التركيز.
كان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عرض في وقت سابق الخميس شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار أميركي، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.

المصدر: رويترز
تويتر
الشراء
إيلون ماسك
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©