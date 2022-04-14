تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) كشف مصدر طبي مطلع على الحالة الصحية للفنان سمير صبري عن عدم استقرار في حالته الصحية خلال الأيام الماضية متأثرًا بالحالة النفسية خاصته بعد تأجيل إجراء عمليته الجراحية للمرة الثالثة على التوالي. وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أنه من المفترض انتهاء كافة التحاليل الطبية الخاصة بالفنان المصري الكبير إلا أنه يواجه صعوبة في إجراء العملية الجراحية منذ دخوله المستشفى بسبب سنه الكبير ما يهدد حياته خاصة وأن العملية في القلب. وأشار المصدر الطبي إلى أنه من الصعب إجراء العملية الجراحية خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يرجع إلى عدم استقرار الحالة الصحية للفنان سمير صبري. ومن المقرر أن يجري الفنان المصري سمير صبري عملية جراحية في القلب لتغيير الصمام الميترالي كأثر جانبي لإصابته بمرض السرطان منذ أكثر من عام قبل أن يتعافى منه. وسجل الفنان سمير صبري حلقات إذاعية خلال شهر رمضان المبارك عبر إذاعة الأغاني النصرية بعنوان " فوازير "سمير بيكلم مين"، والتى يقدمها الفنان سمير صبري وذلك بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي.