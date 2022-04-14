5 نصائح للتغلب على الإرهاق بعد الإصابة بكورونا

يشعر الكثير من الناس بالإجهاد والتعب الشديدين أثناء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لاستجابة المناعة القوية لأجسامنا ضد الفيروس. لكن الإرهاق يستمر لدى بعض الناس حتى بعد الشفاء من الفيروس. هناك أوجه تشابه كبيرة بين متلازمة التعب المزمن وكوفيد طويل الأمد. فكلاهما يؤدي إلى الإرهاق وضباب الدماغ و/ أو آلام العضلات. موقع «conversation»، المهتم بالقضايا العلمية والصحة، يقدم خمس نصائح يمكن أن تساعدك في التغلب على الإرهاق بعد الإصابة بمرض كوفيد-19:
1- نظم نفسك بحيث تضبط عودتك إلى الأنشطة العادية بحسب مستويات طاقتك وقوتك. أي أنه يتعين عليك أن تختار أولوياتك وتركز على ما يمكنك فعله بدلاً من ما لا يمكنك فعله.
2- العودة إلى التمرين تدريجيًا صحيح أن الشعور بالإرهاق قد لا يساعد على الرغبة في القيام بنشاط رياضي. لكن العودة التدريجية إلى التمرين تساعد على التعافي. وقد تحتاج إلى بعض الدعم من الأخصائيين حول كيفية العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي. كما يمكن استشارة طبيبك للحصول على توصية.
3- إعطاء الأولوية للنوم لا تقلق من النوم كثيرًا بل تذكر أن جسمك يحافظ، أثناء النوم، على الطاقة ويشفى. ذلك أن اضطراب النوم يعد من أعراض مرض كوفيد. من المهم الحصول على قسط جيد من النوم، أثناء الليل وعندما تشعر بالتعب نهارا.
4- تناول أطعمة مغذية قد يؤدي فقدان حاسة الشم والذوق والشهية جراء الإصابة بمرض كوفيد إلى صعوبة تناول الطعام. ومع ذلك، عليك أن تنظر إلى الغذاء بوصفه وسيلة لتزويد جسمك بالطاقة التي يحتاجها للشفاء. كما يجب عليك أن تحرص على عدم إنفاق المال في «العلاجات» التي لم تثبت علمياً.
5- راقب الإرهاق راقب التعب وابحث عن أي تحسن تدريجي. ستكون لديك أيام جيدة وأيام عكس ذلك. لكن بشكل عام يجب أن يكون هناك مسار ولو كان بطيئا نحو التعافي. فإذا لاحظت أن شعورك بالإرهاق يزيد، فعليك زيارة الطبيب للحصول على أدوية.