رحيل مؤرخة جرائم المافيا

روما (د ب أ)

تتدفق عبارات الثناء والتقدير لرثاء المصورة الإيطالية، ليتيزيا باتاجليا، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، إنها كانت «مصورة رائعة، وامرأة إيطالية عظيمة». وكانت باتاجليا نجمة في مجال التصوير الفوتوغرافي بإيطاليا، واشتهرت بمعارضتها للمافيا وللجريمة المنظمة، وهي قضايا وضعتها في قلب أعمالها.

وولدت باتاجليا عام 1935، وقامت بتأريخ الجرائم التي ارتكبتها المافيا خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وكانت الراحلة تصف صورها بأنها بمثابة لوائح الاتهام. وفي إحدى المرات قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أنا رسول للمقاومة. مقاومة العنف والفساد والفقر، والمقاومة ضد الفوضى الأخلاقية والسياسية».