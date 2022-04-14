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كاتدرائية نوتردام تستعيد رونقها
كاتدرائية نوتردام تستعيد رونقها
15 ابريل 2022 02:25

باريس (أ ف ب) 

نفضت كاتدرائية نوتردام في باريس عن نفسها رماد الحريق الذي أتى عليها أبريل 2019 مستعيدة بياضها الأساسي، وبدأت تسترد تدريجياً رونقها بفضل العمل اليومي الدؤوب لجيش من الحرفيين، على أن تحتضن المؤمنين والزوار مجدداً في الموعد المحدد لافتتاحها عام 2024.

وأعلنت الجهة الحكومية المسؤولة عن ورشة ترميم الكاتدرائية قبل أيام قليلة من الذكرى الثالثة للحريق الجمعة أن أعمال «إزالة الغبار والتنظيف الداخلي للأقواس والجدران والأرضية» التي يفترض أن تكتمل قريباً، بالإضافة إلى تجهيز الأقواس لبنائها مجدداً، «أعادت إلى الكاتدرائية بياضها الأصلي».

نوتردام
كاتدرائية نوتردام
باريس
فرنسا
حريق نوتردام
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