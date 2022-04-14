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جوني ديب يكذب ادّعاء هيرد
جوني ديب يكذب ادّعاء هيرد
15 ابريل 2022 02:25

فيرفاكس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) 

سعى محامو الممثل جوني ديب إلى تكذيب ادّعاء أفادت به زوجته السابقة أمبير هيرد بأنّه رماها بهاتف محمول وأصابها في وجهها.
وتأتي الشهادة التي أدلى بها أيزك باروك، وهو صديق قديم لديب، في اليوم الثاني على بدء محاكمة في قضية تشهير رفعها نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» ضد هيرد.
ورفع ديب (58 عاماً) دعوى تشهير ضد زوجته السابقة بعدما وصفت الأخيرة نفسها  بأنها «ضحية للعنف الأسري» مطالباً بتعويض قدره خمسون مليون دولار. وقامت هيرد بهجوم مضاد، ورفعت دعوى تشهير ضده مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار، وادّعت أنها تعرضت لـ«عنف جسدي وسوء معاملة» من جانبه.

جوني ديب
آمبر هيرد
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