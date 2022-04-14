«الماكيير».. بطل خلف الكاميرا

تامر عبد الحميد ومحمد قناوي (أبوظبي، القاهرة)

تتطلب مهنة «الماكيير» في الفن قدراً كبيراً من الإبداع والحرفية والابتكار، لرسم الشخصية التي يؤديها الممثل عبر الشاشة الفضية، إذ تحقق الكثير من المتعة خاصة إذا كان الماكيير صاحب رؤية ولمسة جمالية، وفي رمضان هذا العام تصدرت العديد من المسلسلات «ترند» عبر السوشيال ميديا، وكان بطلها الأساسي في تحقيق النجاح هو «الماكيير» لما حققه أبطالها من الظهور بشخصيات جديدة ومختلفة نالت ردود أفعال قوية من قبل المتابعين.

أشاد صناع الدراما بنجاح الأداء التمثيلي للعديد من النجوم الذين اعتمدوا على ماكياج وأكسسوارات ولحية وتسريحات شعر، لتجسيد شخصيات واقعية مثل ياسر جلال الذي أبهر المشاهدين بشخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار3»، وظهور آخرين بشخصيات مختلفة مثل جمعة علي في «ساعي البريد»، وإطلالة داوود حسين في «عين الذيب».

حول أهمية «الماكيير» في إنجاح أي عمل درامي وصاحب الشخصية التي يؤديها الممثل، قالت مدربة المكياج السينمائية البحرينية وخبيرة التجميل و«الماكيير» الشهيرة في الأعمال الدرامية الخليجية، صديقة الأنصاري إن «الماكيير» يلعب دوراً كبيراً ومهماً في إنجاح الشخصية والعمل الفني ككل بنسبة تصل إلى 30% تقريباً، وتذهب باقي النسب على عاتق الممثل في طريقة تقمصه للشخصية، ومصمم الأزياء الذي يعطي رونقاً للشخصية، والمخرج نفسه الذي يتولى عملية التوجيهات الخاصة بأبعاد الشخصية.

ولفتت الأنصاري إلى أن «الماكيير» قبل البدء في تنفيذ أي شخصية لكي يتقمصها أي ممثل، يجب أن يسير على مبادئ وأسس لكي تظهر الشخصية على الشاشة بمصداقية وواقعية، وهي «تحليل الشخصية، وقراءة النص جيداً، ومعرفة الصفات والمواصفات التي تتمتع بها الشخصية»، لأن هذه الأسس تساعد «الماكيير» على لمساته كخبير تجميل على الشخصية.

نقلة نوعية

الأنصاري التي شاركت بعملية «الماكيير» في أكثر من 30 عملاً مسرحياً ودرامياً خليجياً بين التراثي والفانتازيا والاجتماعي والكوميدي، عبرت عن سعادتها البالغة لتوليها عملية التجميل والماكيير في مسلسلي «ساعي البريد» و«عين الذيب»، معتبرة أن كلا العملين الذين يعرضا على شاشة «قناة الإمارات»، نقلة نوعية لها في هذا المجال، لاسيما أنها تعاونت مع الممثل الكويتي المبدع داوود حسين والممثل الإماراتي المحترف في تجسيد الشخصيات جمعة علي.

صديقة الأنصاري

وأضافت: يلعب المكياج دوراً مهماً في إبراز ملامح الشخصية، وهذا ما فعلته مع داوود حسين في شخصية ذياب بن ذياب في المسلسل التراثي «عين الذيب»، خصوصاً أنه يلعب الدور على مرحلتين مختلفتين، الأولى في مرحلة شبابه، فكان علي أن إظهار هذه المرحلة العمرية من خلال المكياج وتلوين اللحية والشوارب بالأسود القاتم، إلى جانب الرحلة الأخرى التي تأتي ضمن أحداث العمل بعد 15 عاماً، حيث غيرت مظهره لكي تناسب المرحلة العمرية الخاصة به، وأضفت عليه بعداً آخر، لاسيما أن شخصيته أصبحت أكثر حدة مع ملامح شر، ما جعلني أظهر هذه الملامح من خلال لون اللحية، الذي أضفت عليه لون الحنة لكي يظهر اللون الأحمر عليها، لافتة إلى أن ألوان المكياج والشعر واللحية سلاح ذو حدين، فالمبالغة فيها تؤثر سلباً على أداء الممثل وظهوره على الشاشة، أما الاعتدال فيه هو الشيء المطلوب، لكي يظهر الممثل أكثر إقناعاً للمشاهد.

30 شخصية

ووصفت الأنصاري تجربتها في «ساعي البريد» بالتحدي الكبير، لاسيما أنه تم ترشيحها مع خبير المكياج التركي أدهم، لكي يساهم معها في تنفيذ 30 شخصية للممثل الإماراتي جمعة علي في مسلسل «ساعي البريد»، الأمر الذي اعتبرته فرصة ذهبية، وقالت: في هذا العمل عقدنا جلسات عمل مكثفة مع المخرج والممثل لكي نناقش أبعاد الشخصيات المتنوعة في العمل، وصفات كل شخصية منها، لكي نستطع أن نبدع في إظهار كل شخصية بمصداقية إلى المشاهدين، ورغم الجهد الكبير الذي بذلناه إلا أن العمل والشخصيات التي عرضت عبر الحلقات حتى يومنا هذا نالت صدى كبيراً، ومنها الشخصية الرئيسية في كل الحلقات، «مدير إدارة ساعي البريد»، إلى جانب بعض الشخصيات الأخرى منها دكتور مصري ورجل آسيوي بائع شائط كاسيت وعازف موسيقي كبير في العمر، كاشفة أن أول طلب طلبته من جمعة علي لتنفيذ هذه الشخصيات المختلفة، هو أن يقص لحيته وشاربه لكي نتمكن من رسم الشخصيات الأخرى المناسبة على ملامح وجهه.

خطف الأضواء

الممثل ياسر جلال الذي استطاع أن يخطف الأضواء في مسلسل «الاختيار3»، وإجادته بشكل كبير للوصول إلى نبرة الصوت وطريقة الكلام، فقد نجح بهذا الشكل الكبير من خلال فريق عمل الماكياج والمكساج، وكان الماكيير أحمد مصطفى مسؤولاً فيه عن عملية ماكياج ياسر جلال، حيث أكد أنه شعر بالخوف من هذه المسؤولية، خصوصاً مع اعتياد ياسر على تطويل شاربه ولحيته وطبيعة شعره الكثيف، لكن تم عقد عدة جلسات مع الممثل والمخرج والاتفاق على إزالة الجزء الأمامي لشعر رأسه، ثم بدأت استخدام الألوان لتتشابه مع شخصية الرئيس وملامحه في الفترة الزمنية للمسلسل بين العامين 2011 و2013.

وأشاد الماكيير المصري بحرص ياسر وعمله على الوصول إلى روح الشخصية، وأنه لولا ذلك لم يكون ليحظى العمل بهذا النجاح الجماعي الذي وصل إلى الجماهير.

جندي مجهول

الممثل الإماراتي جمعة علي، الذي يظهر في مسلسل «ساعي البريد» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، بأكثر من شخصية، أكد أن «الماكيير» أساس إبداع الشخصيات بعد كتابة السيناريو الخاص بالعمل والشخصيات نفسها، وقال: بعد الجهد المبذول في «ساعي البريد» وظهوري بأكثر من شخصية منها «مدير إدارة ساعي البريد» و«الجار» و«الموسيقي الكبير في العمر» و«الشحات»، وغيرها من الشخصيات، أيقنت بأن «الماكيير» هو الجندي المجهول في الأعمال الفنية، حيث يبذل جهداً مضاعفاً في وضع رؤيته للشخصية، ورسم ملامحها أمام الممثل نفسه، بحيث بمجرد أن يشاهد الممثل الشخصية التي قرأها في النص، أمام المرآة بعد عملية المكياج، يشعر بأنه دخل إلى الشخصية وتقمصها بالفعل بمجرد مشاهدة نفسه، مشيداً بالدور المميز الذي لعبته معه المصممة البحرينية المحترفة صديقة الأنصاري التي تعاونت مع خبير المكياج التركي أدهم في رسم ملامح 30 شخصية لي في «ساعي البريد».

محمد عشوب

توافق بين الشكل والشخصية

خبير المكياج محمد عشوب أكد أن الماكيير أحد أهم عناصر أي عمل فني، سواء كان سينمائياً أو مسرحياً أو درامياً.

وقال: كل دور يلعبه الممثل، يتطلب كثيراً من الجهد والعناء حتى يصل إلى الصورة التي نشاهده بها، فعندما يبدأ الماكيير عمله يطلب منه مخرج العمل مواصفات معينة وصورة ما تتفق مع أحداث العمل، وبالتالي يضع الماكيير في اعتباره أبعاد هذه الشخصية من حيث الشكل الخارجي والأبعاد النفسية الكامنة ايضاً ولابد للماكيير أن يكون قارئاً جيداً لعلم النفس وأيضا لعلم التشريح، لأنه في بعض الأحيان يقوم بتحويل شكل الممثل أو الممثلة تحولاً كاملاً باستعمال أدوات وعناصر خاصة تعبر عن أعماق الشخصية، وتساعده بحيث يحدث توافق كامل بين الشكل والشخصية التي سوف يؤديها بمساعدة المكياج الذي من شأنه ان يضع الممثل في دائرة الحدث فيسهل عليه عملية التعايش والتقمص.