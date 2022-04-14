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تطبيق «واتساب» يختبر ميزة جديدة منتظرة
شعار تطبيق "واتساب"
14 ابريل 2022 22:25

قالت خدمة التراسل الفوري «واتساب»، اليوم الخميس، إنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف (مجتمعات) تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.
وقال ويل كاثكارت رئيس «واتساب»، المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز»: إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدما، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.
وأضاف كاثكارت، في مقابلة صحفية: إن هذه الميزة «مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص»، مشيرا إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل «سلاك» أو «ميكروسوفت تيمز».
وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية لكنه لم يستبعد توفير «ميزات خاصة للمؤسسات» في المستقبل.
وأوضحت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، أن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضا من الطرفين.
وقال مارك زكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في تدوينة اليوم الخميس: إن (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة. وأضاف أن «ميتا» ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستجرام.

المصدر: رويترز
واتساب
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