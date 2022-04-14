الوليد بن طلال يرد على عرض ماسك لشراء تويتر

رفض الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس، عرض الملياردير إيلون ماسك شراء موقع تويتر نقداً مقابل 54.20 دولار للسهم. وقال الأمير الوليد "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه". وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض". كان ماسك، الذي استحوذ أخيراً على حصة 9,2% من رأسمال تويتر، عرض شراء كامل الشركة والخروج من بورصة وول ستريت، وهو طرح قالت الشبكة الاجتماعية إنها "ستدرسه بعناية". وفي وثيقة أرسلها إلى هيئة مراقبة البورصة الأميركية، أوضح ماسك أن هذا العرض هو "الأفضل والنهائي"، مهدداً بأنه في حال الرفض "سيعيد النظر في موقعه كمساهم" في الشبكة الاجتماعية. وإثر هذا الإعلان، قفز سعر سهم تويتر بنسبة 11,34% إلى 51,05 دولار في التداولات الإلكترونية التي تسبق افتتاح بورصة وول ستريت.