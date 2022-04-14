تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) قال نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إن والده دخل إلى العناية المركزة مساء اليوم الخميس بسبب تدهور في حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف نجل أبو زهرة لـ"الاتحاد" أنهم في انتظار التقارير الطبية النهائية لاستبيان الموقف من حالته الصحية غير المستقرة، خاصة مع تكرار نفس الأمر خلال الفترة الماضية. ودخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى قبل بداية شهر رمضان المبارك متأثرًا بإصابته بكسر في منطقة الحوض، حيث سبق وأصيب بفيروس كورونا المستجد، واستمر في المستشفى لمدة شهرين قبل أن يتعافى من كوفيد 19 يوعود للمنزل. عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط 1934 واحتفل فى 8 مارس بعيد ميلاده الـ 88، وله مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.