الهلالي يرد على منتقدي مسلسل "فاتن أمل حربي"

شعبان بلال (القاهرة) أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي على أن مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض حاليا خلال شهر رمضان أظهر معدن الأغلبية المصرية الطيبة التي تجتمع بفطرتها السوية لحماية الضعيف، وجبر خاطر المكلوم، والشد من أزر المظلوم، وإكرام الضيف والتواصي به خيرا. جاء ذلك ردا على الجدل المثار حول المسلسل الذي قام الهلالي بمراجعته من الناحية الفقهية وأكد على أنه راجع القضايا المتناولة فيه بتدقيق شديد وعناية. وأشار الهلالي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك اليوم، إلى أن المسلسل فضح شرذمة أوصياء الدين وجهلهم بفقههم المتجدد، وكشف أعدادهم المحدودة التي فرضت نفسها بغليظ القول وعسر الرأي وتشدد الفتوى، واصطادت ضحاياها بالجعجعة والغيبة والنميمة وافتراء الكذب وهتك أعراض مخالفيهم وبكاء التماسيح وادعاء المظلومية تحت ستار نصرة الدين لإنفاذ ظلمهم بهدم الكرامة الإنسانية للعامة، وإضاعة حقوق المرأة الفطرية، والافتئات على الآخرين. وأكد أستاذ الفقه على أن كل ذلك تسبب في تشويه صورة الدين البريئة التي تأخذ بيد الإنسان وتخدمه وترفع قدره بحرية الاختيار، دون الطبقية المقيتة بين عوام المؤمنين وبين أوصيائهم. وتسبب مسلسل "فاتن أمل حربي" في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لتناوله قضايا تتعرض لها المرأة بعد الطلاق مثل الولاية التعليمية للأطفال، وحضانتها للأبناء في حال زواجها مرة أخرى، وتخوض معركة قانونية لحماية أبنائها. مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم وهالة صدقي ومحمد ثروت وشريف سلامة، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.