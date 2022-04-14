فتوى بشأن الصوم لمريض ألزهايمر

أحمد شعبان (القاهرة) من أعراض مرض ألزهايمر النسيان وتناقص في الذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كلية، وتؤدي المراحل المتقدمة من المرض الذي يصيب كبار السن بدخول الإنسان في حالة الخرف. وبناء عليه، قالت دار الإفتاء المصرية إن الذي وصل إلى هذه المرحلة يعد في حكم من سقط عنه التكليف، فلا يطالب بأمر من أمور العبادة مثل الصيام. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد ممدوح أن ألزهايمر مرض يصيب الإنسان عادة في مراحل متقدمة من العمر وهو درجات، فهناك حالة خفيفة لا يتأثر معها الإدراك تأثرا تاما ولكن يختل، وهذا مكلف. وأكد أن العقل والقدرة والاستطاعة هى مناط التكليف. وإذا انتفى العقل، ينتفي التكليف بمعنى إدراك الزمان والمكان. فإذا اختل إدراك الزمان والمكان، يكون هناك عارض قد عرض لعقله، ومريض ألزهايمر يتقهقر ويرجع إلى حالة عقلية تقترب من حالة الأطفال، وهذا قد خفف الله تعالى عنه وليس مطالبا بشيء من العبادات على سبيل الوجوب. وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن مريض ألزهايمر إذا صام وأكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، وذلك لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».