اليوم 07:40
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مصر.. الإعدام للأب والمؤبد لابنته بتهمة قتل خطيبها
مصر.. الإعدام للأب والمؤبد لابنته بتهمة قتل خطيبها
14 ابريل 2022 18:19

شعبان بلال (القاهرة) 
عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم، المتهم بقتل خطيب ابنته بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طالب الرحاب"، وقضت بالسجن المؤبد على ابنته خطيبة المجني عليه، والمشدد من5 إلى 10 سنوات لستة متهمين. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل أعمال وابنته و6 آخرين في قتل طالب (خطيب ابنة المتهم) بطريقة بشعة في العام 2018 بمدينة الرحاب (شرق القاهرة)، حيث أحالهم النائب العام المصري إلى محكمة الجنايات. 
واشترك المتهمون في قتل الطالب بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين عقدوا العزم على قتله وأعدوا شقة سكنية استأجروها وحفروا بها حفرة كبيرة لدفنه، وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا، وقاموا بارتكاب الجريمة.
وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بعدما اكتشف المجني عليه تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم واستعان بباقي المتهمين على قتله واستدرجوه عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقاته، واعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة.

مصر
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©