مصر.. الإعدام للأب والمؤبد لابنته بتهمة قتل خطيبها

شعبان بلال (القاهرة)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم، المتهم بقتل خطيب ابنته بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طالب الرحاب"، وقضت بالسجن المؤبد على ابنته خطيبة المجني عليه، والمشدد من5 إلى 10 سنوات لستة متهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل أعمال وابنته و6 آخرين في قتل طالب (خطيب ابنة المتهم) بطريقة بشعة في العام 2018 بمدينة الرحاب (شرق القاهرة)، حيث أحالهم النائب العام المصري إلى محكمة الجنايات.

واشترك المتهمون في قتل الطالب بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين عقدوا العزم على قتله وأعدوا شقة سكنية استأجروها وحفروا بها حفرة كبيرة لدفنه، وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا، وقاموا بارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بعدما اكتشف المجني عليه تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم واستعان بباقي المتهمين على قتله واستدرجوه عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقاته، واعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة.