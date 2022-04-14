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«حلقوم بن حزلقوم».. يخطف الأضواء في الكبير أوي
«حلقوم بن حزلقوم».. يخطف الأضواء في الكبير أوي
14 ابريل 2022 17:07

أحمد عاطف (القاهرة)

استطاع الممثل الطفل يوسف صلاح الذي ظهر بشخصية «حلقوم» في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» ان يجذب الأضواء ويحصل على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لإتقانه دور ابن حزلقوم وظهوره كأنه نسخة مصغرة من أبيه صاحب الشخصية الكوميدية. وقال يوسف لـ«الاتحاد» إنه تدرب على شخصية ابن حزلقوم لعدة أشهر حتى يتمكن من إتقانها خاصة أنها شخصية مميزة في طريقة الحديث ونطق الكلمات وحتى المشي والجلوس وحركات الوجه. وأضاف أن بطل المسلسل أحمد مكي كان يساعده باستمرار حتى يتقن أداء الدور، ويعلّمه كيف يمشي ويتحدث بطريقة شخصية حزلقوم، وأن هذا الأداء تطلب منه مشاهدة شخصية حزلقوم لفترة طويلة قبل التصوير. وأشار يوسف إلى أن مخرج المسلسل أحمد الجندي هو من اختاره لأداء تلك الشخصية، كما اهتم المشاركون في المسلسل بتوجيه التوجيهات والدعم باستمرار له حتى يجسد الشخصية بأفضل طريقة. وظهر الطفل في دور حلقوم الذي لا يعرف والدته بسبب كثرة زواج أبيه حزلقوم، لكنه يشبه أباه تماماً حتى في طريقة ارتداء الملابس وقصة الشعر، وتشهد حلقات المسلسل رحلة البحث عن والدة الطفل. يذكر أن الطفل يوسف صاحب السبع سنوات قد شارك مؤخرا في فيلم «من أجل زيكو» من كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، واشتهر بعد كليب الغزالة رايقة الذي حصدت ملايين المشاهدات خلال الأسابيع الماضية، كما يظهر يوسف في مسلسل «الاختيار 3» الذي يعرض في الموسم الدرامي الحالي.
 

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