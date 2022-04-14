Plus Codes.. خدمة تحدِّد عنوانك بدقة

أبوظبي (الاتحاد)

تعتبر Plus Codes خدمة مفتوحة المصدر لتوفير عناوين رقمية مجانية لأي مكان على الأرض بما فيها المواقع التي لا تتوفر فيها عناوين رسمية دقيقة. وعوضاً عن مشاركة أسماء الشوارع والمناطق، تعتمد Plus Codes على خطوط الطول والعرض، وتعرض تسلسلاً قصيراً للأرقام والحروف لتوفر دقة عالية في تحديد الموقع والوصول إليه.ومنذ إطلاق الخدمة عام 2018، اعُمدت خدمة Plus Codes على نطاق واسع من المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمتا Addressing the Unaddressed وShelter Associates، بالإضافة إلى حكومات سابقة في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء. وتلبي هذه الخدمة حاجة الملايين للوصول إلى العناوين المطلوبة، وتسهّل العثور على الشركات والوصول إليها.

وفضلًا عن جهود الشركة في دعم المجتمعات، فإنّ فريق Google ملتزم بتمكين المستخدمين من استعمال عناوين Plus Codes بصورة مباشرة لتلبية احتياجاتهم اليومية. وتعلن Google اليوم عن إطلاق أحدث خدمة Plus Codes على خرائط Google في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والمغرب والجزائر.

يمكن استخدام عناوين Plus Code بكل سهولة وبساطة لاستلام الطرود وطلبيات الطعام، أو إرسال موقع المنزل للأصدقاء والأهل، من دون الحاجة للقلق حيال مشاركة موقع تقريبي مع مَعلَم مهم، أو الاعتماد على تعليمات صوتية قد تكون غير واضحة.

وعند حفظ موقع "المنزل" على خرائط Google، سيتمكن المستخدمون من 18 دولة من رؤية أيقونة "استخدم موقعك الحالي" الجديد التي تستخدم موقع الهاتف لإصدار عنوان Plus Code (في حال كانت دقة الموقع تفي بالحد الأدنى المطلوب)، لتُستخدم كعناوين لمنازلهم. كما أُضيف قسم في أعلى علامة تبويب الأماكن المحفوظة Saved لتسهيل عملية استرداد ونسخ ومشاركة عناوين هذه المنازل. وتتوفر الخدمة حالياً على أجهزة "أندرويد" فقط، على أن تتاح على أجهزة iOS قريباً.

أُطلقت هذه الميزة في الهند في وقت سابق من العام الجاري، وقد ساعدت Plus Codes أكثر من 500,000 مستخدم في العثور على عناوين يبحثون عنها.