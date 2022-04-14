نكهات محلية وعالمية على موائد «روزوود»

أبوظبي (الاتحاد)

تنعم أبوظبي بباقة خيارات لخروج الأسرة والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وعيش أجواء الشهر ولا سيما على موائد الإفطار والسحور. ويحتفل فندق روزوود الذي يطفو على المياه المتلألئة لجزيرة المارية بتقاليد شهر رمضان مع تجارب الطهي التي تستمر من غروب الشمس حتى الفجر، ويدعو ضيوفه إلى رحلة غامرة من النكهات والتي تُقدَّم مع خدمة رفيعة.ويذكر الشيف عماد زلوم، أن حفاوة الاستقبال على موائد أبوظبي في رمضان لا تضاهى، مشيراً إلى أن خبراء الطعام مدعوون لتناول العشاء في «روزوود» على خلفية أكثر الأماكن تميزاً في المدينة، حيث تضافرت جهود المجلس وحديقته للكشف عن عروض تناول الطعام. وأشار إلى الحرص على ترك انطباعٍ دائم لدى سكان أبوظبي وزوارها حول المطبخ العربي الأصيل، والمأكولات المحلية والنكهات العالمية، بينها الهندية والصينية والإيطالية، بالإضافة إلى توليفة خاصة من الأطباق المبتكَرة والتي يحلو تذوّقها بعد صيام يوم طويل.

أما الضيوف الذين يبحثون عن ليلة آسرة لا تنسى، فيمكنهم الاستمتاع بأمسية رائعة في الهواء الطلق ومشاهدة المنظر الخلّاب المطل على مياه الخليج العربي، حيث يضمن المساء استمرار المظاهر الاحتفالية تحت النجوم لساعة متأخرة.

وتشمل التجربة قائمة طعام منسقة من الأطباق والحلويات الشرقية التي تصطحب الضيوف في رحلة طهيٍ نابضةٍ بالحياة، على أنغام عزف العود.