مصر.. إعلان خلو ثاني محافظة من كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خلو كافة مستشفيات محافظة قنا (جنوب مصر) من مرضى فيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة، ما يمثل نجاحاً جديداً في التصدي للجائحة.

وأشارت الوزارة اليوم إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ «PCR» التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وتواصل السلطات الصحية المصرية التأكيد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا، حفاظاً على النجاح في التصدي للجائحة.

وتعد قنا هي المحافظة الثانية التي أعلنت وزارة الصحة المصرية خلو مستشفياتها من مرضى كورونا بعد محافظة البحيرة (شمال مصر)، حيث ظهرت جميع نتائج تحاليل عينات PCR سواء للحالات المشتبهة أو المسافرين سلبية على مدار الأيام العشرة الماضية.