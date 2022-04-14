اليوم 07:40
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مصر.. إعلان خلو ثاني محافظة من كورونا
مصر.. إعلان خلو ثاني محافظة من كورونا
14 ابريل 2022 16:28

شعبان بلال (القاهرة) 
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خلو كافة مستشفيات محافظة قنا (جنوب مصر) من مرضى فيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة، ما يمثل نجاحاً جديداً في التصدي للجائحة.
وأشارت الوزارة اليوم إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ «PCR» التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وتواصل السلطات الصحية المصرية التأكيد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا، حفاظاً على النجاح في التصدي للجائحة.
وتعد قنا هي المحافظة الثانية التي أعلنت وزارة الصحة المصرية خلو مستشفياتها من مرضى كورونا بعد محافظة البحيرة (شمال مصر)، حيث ظهرت جميع نتائج تحاليل عينات PCR سواء للحالات المشتبهة أو المسافرين سلبية على مدار الأيام العشرة الماضية.

مصر
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©