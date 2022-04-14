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مصر.. موجة شديدة الحرارة مع رياح الخماسين
مصر.. موجة شديدة الحرارة مع رياح الخماسين
14 ابريل 2022 16:17

شعبان بلال (القاهرة) 
تتعرض جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة لموجة شديدة الحرارة مؤقتة، مع رياح جنوبية خماسينية ساخنة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع نهاية الأسبوع على كافة الأنحاء. 
وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم لـ «الاتحاد» إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد بداية من الأحد المقبل، يصاحبها رياح خماسينية ساخنة، وحذر منها، مؤكداً على ضرورة الحذر خلال هذه الفترة.
وحول تفاصيل الموجة الحارة الجديدة، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إنه سيتم التنويه عنها تفصيلياً خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة أجواء معتدلة على الشمال، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 26 درجة ويظل الطقس بارداً في فترات الليل والصباح الباكر.

المصدر: وكالات
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