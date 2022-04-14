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متى لا يصوم مرضى القلب؟
متى لا يصوم مرضى القلب؟
14 ابريل 2022 15:59

شعبان بلال (القاهرة) 
يُعاني بعض مرضى القلب خلال شهر رمضان الكريم من تأثير الصيام على صحتهم، ومخاوف من احتمال تعرضهم للخطر، خاصة في ظل تحذيرات من الصيام لهذه الفئة. 
وحددت وزارة الصحة المصرية، أربع حالات غير مسموح فيها بالصيام لمرضى القلب حتى لا تتعرض حياتهم للخطر خلال، أولاها التعرض للحجر في الرعاية المركزة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، والثانية تغيير علاج السكر أو ضغط الدم أكثر من مرة. 
وتضمنت المحاذير عدم الصيام في حالة إجراء عملية قلب مفتوح، وكذلك تركيب دعامة نتيجة جلطة قلبية، خلال آخر الأشهر الست الأخيرة. 
وأكدت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب لمعرفة موقف مرضى القلب من الصيام خلال شهر رمضان؛ حتى لا يتعرض أحدهم لمضاعفات غير محمودة.

شهر رمضان المبارك
الصيام
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