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«تحقيق أمنية» تُسعد قلب تالا
«تحقيق أمنية» تُسعد قلب تالا
14 ابريل 2022 14:08

أبوظبي (الاتحاد)
تمكّنت مؤسسة تحقيق أمنية من إسعاد قلب تالا مع تحقيق أمنيتها في الحصول على كرسي مُتحرّك.
وقال مسؤولو المؤسسة: تالا شابة تبلغ من العمر 17 عاماً، وشُخِّصت حالتها بأنها مُصابة بتشوهات شديدة في الدماغ، وكانت أمنيتها الحصول على كرسي مُتحرك مُريح وحديث، واستطعنا بحمد الله، ودعم وكرم الأيادي البيضاء الخيّرة في مجتمع الإمارات، من تأمين أفضل كرسي مُتحرّك مناسب لوضعها بعد استشارة الأطباء والأهل.
وأضافوا: من خلال خبرتنا المُمتدّة لأكثر من 10 سنوات في تحقيق أمنيات الأطفال، وجدنا أن الخطوات التي تسبق الكشف عن الأمنية تجعل الأطفال يعيشون لحظات فرح وسعادة لا تُنسى، وتمتد آثارها على المدى البعيد. رمضان شهر العطاء، وأطفالنا المرضى يحتاجون دائماً إلى جرعة من الأمل والتفاؤل لمُتابعة العلاج، ومعرفة أن العالم خارج جدران المستشفى يُحبهم ويتطلّع إلى رؤية ابتساماتهم.
من جانبها، أكّدت أسرة تالا على أنها وللمرة الأولى تشهد ملامح السعادة التي غمرت ابنتها، فعند تقديم الزهور مع البالونات، كانت ابتسامة تالا تمتد وفرحتها تكبر مع الكشف عن الكرسي المتحرك الذي سارعت إلى تجربته في الدخول والخروج من غرفتها في المستشفى وعند الأبواب الرئيسة بسعادة لا توصف.

 

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