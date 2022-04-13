«آبل» قلقة على خصوصية «آي فون»

واشنطن (أ ف ب)

حمل رئيس «آبل» تيم كوك على محاولات ضبط المتجر الإلكتروني التابع للمجموعة الأميركية العملاقة (آب ستور)، مؤكداً أن هذه المشاريع تهدد خصوصية مستخدمي هواتف «آي فون».

وسعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إرغام «آبل» على السماح لمستخدمي هواتف «آي فون» بتحميل تطبيقات محمولة من خارج متجرها «آب ستور». وقال كوك: «نحن قلقون للغاية من التشريعات التي من شأنها نسف حماية الخصوصية وسلامة الخدمات»، لافتاً إلى أن «المخاطر التي نواجهها لا تقوّض بياناتنا فحسب بل أيضاً حريتنا كبشر».