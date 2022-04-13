مركبة «نبتون» الفضائية مزودة بـ«واي فاي»

واشنطن (أ ف ب)

كشفت شركة «سبايس بيرسبيكتيف» عن الشكل الداخلي لكبسولتها التي ترتفع إلى ما فوق الغلاف الجوي بوساطة منطاد عملاق.

بنوافذها الكبيرة، بارتفاع متر ونصف المتر، ومقاعدها المبطنة وألوانها الأرجوانية وإضاءتها الخافتة، يتعارض جو الكبسولة بحسب ما تظهره الرسوم التوضيحية مع مناخات الكبسولات الفضائية التي توفرها الشركات المنافسة، وهي غالباً ما تكون بيضاء وخالية من أي ديكورات داخلية.

كذلك تتميز الكبسولة الجديدة التي أطلق عليها اسم «نبتون» بخدمة «الإنترنت» اللاسلكي (واي فاي). تصل المركبة إلى ارتفاع 30 كيلومتراً، وبالتالي لا انعدام للجاذبية فيها.