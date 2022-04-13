زهرة الحوسني.. «أنامل من ذهب»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

إصابة زهرة علي الحوسني بإعاقة سمعية، لم تمنعها من متابعة شغفها، حيث تسلحت بالإرادة والعزيمة، تعلمت واكتسبت مهارات، وأتقنت الكثير من الحرف، لتصنع لها عالماً خاصاً بها مليئاً بالعمل والنجاح والفرح.

زهرة متزوجة وأم لطفلتين، وزوجها من أصحاب الهمم (أصم وأبكم)، واستطاعت بفعل إرادتها أن تغيّر حياتها وتكوِّن أسرة جميلة، تتفاعل مع محيطها عبر ما تقوم به من أعمال وفنون وخياطة، حيث تقضي أغلب وقتها في الرسم وتشكيل لوحات عبر «الديكوباج» (فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية) والخياطة، وطورت نفسها لتصبح مؤهلة لتقديم دورات وورش عمل.

لم تتجاوز دراسة زهرة الصف الثالث الابتدائي، إلا أنها تبلي بلاء حسناً، في بيتها وعملها، فبعد زواجها، ساعدتها أخت زوجها وسجلتها في العديد من الدورات لتصبح إحدى الماهرات في الخياطة والرسم على الفخار. وعبر دورة «الديكوباج»، تعلمت أصول هذا الفن، لتكتشف عالماً مليئاً بالألوان والأحلام يشغل جل وقتها، وأقامت لها ورشة داخل البيت لتطبق ما تعلمته، موفرةً لها جميع الأدوات، حيث يجد من يزورها في بيتها الكثير من الفخاريات التي تعمل عليها زهرة مطبقة الأساليب التي تعلمتها وتضفي عليها لمسات خاصة كتزيينها بأكسسوارات خاصة لتشكل لوحات متفردة.

مساندة

المساندة والاحتواء والحب، يجعل الفرد يتجاوز التحديات التي يمر بها ويعمل بإبداع، ضمن بيئة داعمة، دون كلل أو ملل، وهذا ما وجدت الحوسني من طرف أهل زوجها الذين احتضنوها، وقادوها إلى طريق النجاح، حيث عملت أخت زوجها مريم على مساعدتها في الالتحاق بدورات «الديكوباج»، والخياطة، والعديد من الدورات الأخرى، وتعلم لغة الإشارة للتمكن فيما بعد من إعطاء دورات وورش عمل لأصحاب الهمم.

الخياطة

الحوسني تمتلك مهارات عالية في الخياطة والأشغال اليدوية، بعد أن استفادت من ورش مركز العين للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث فازت بأكثر من جائزة، مما جعلها تحوز ثقة العديد من الجهات، وعبر ورشتها التي تعمل فيها من بيتها، ونظراً لإتقانها لعملها، باتت تستقبل العديد من الطلبات من مختلف الجهات، لخياطة الأزياء المدرسية، وتعمل أيضاً على نسج الملابس من الخيوط القطنية خاصة ملابس الأطفال من جوارب وقمصان وسواهما.

لغة خاصة

وقالت زهرة (عبر لغة الإشارة)، إنها سعيدة جداً، بهذه المهارات التي اكتسبتها، والتي باتت تشكل لها لغة تواصل مع العالم الخارجي، والأهم من ذلك أنها اكتشف العديد من المهارات مثل الرسم وفن «الديكوباج»، موضحة أن طموحها كبير، وتحب تعلم أشياء أخرى وتستكشف نفسها عبر هذه الهوايات، لافتة إلى أن ذلك زادها ثقة وشغل وقت فراغها.

بيئة العمل

زهرة أدركت أهمية العمل في تكسير رتابة حياتها وملء أوقات فراغها بالأجمل، وساعدها ذلك على اكتشاف قوتها الداخلية، فراهنت على تعليم بنتيها وإكسابهما مهارات إضافية، مما جعلهما تنخرطان في العمل ومساعدتها، الأمر الذي عزز علاقتها بهما، وأوجد لغة موحدة بينهن، تتقاسم معهن الشغف والمواهب.

رسم

بإمكان زهرة تحويل الكثير من الأدوات التي تتوافر عليها إلى عمل فني، كما أن هواية الرسم لديها جعلتها تستكشف عوالم مختلفة من الفنون والألوان، حيث تدمج أكثر من فن في لوحة واحدة، ولكن بطريقة مختلفة، حيث تحول «أناملها الذهبية» كل ما هو مُعرض للإتلاف والمهمل إلى لوحات فنية، كما تعمل على زخرفة المباخر والدلال والأدوات المكتبية، وتقدم الورش لأصاحب الهمم لتساعدهم في اكتساب مهارات الأشغال اليدوية، حيث تمتلك القدرة على إدارة الورش والتعليم.

الديكوباج

الديكوباج فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية، وقد عرف الديكوباج في الصين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، ثم انتشر في فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، واشتهر هذا الفن بأنه فن الفقراء لأن الإنسان استخدمه قديماً لتزيين الأثاث القديم بالمنازل وذلك بوضع القصاصات على الأثاث ثم دهنها بالورنيش.

ويتميز الديكوباج بأنه فن سهل وجميل، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، التي تكتسب مظهراً فنياً يشبه الأعمال اليدوية الحرفية، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار.