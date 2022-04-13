جاسم النبهان.. مدرسة الأداء الرفيع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يطل الممثل الكويتي جاسم النبهان بـ 4 شخصيات مختلفة رمضان هذا العام، تؤكد حنكته في لعب الأدوار وخبرته الكبيرة في التقمص باحترافية عالية بين التراثي والحنين إلى الماضي والمعاصر الكوميدي.

لدى النبهان مدرسة أداء رفيعة المستوى وبداخله طاقة تمثيلية كبيرة أهلته لتأدية الأدوار التراثية، حيث يلعب دور النوخذة عبد العزيز في مسلسل «محمد علي رود» الجزء الثاني، الذي يوثق حقبة مهمة في تاريخ الكويت، ويتناول مجموعة من القضايا خلال أربعينيات القرن ‏الماضي وقصص التجار الكويتيين الذين جمعهم البحر في قالب تشويقي يسلط الضوء ‏على قيم الأمانة والوفاء والصداقة، والشيخ صالح في «دحباش»، وهو قصة تراثية وواقعية، ومستوحاة من مجموعة حكايات من المجتمع الكويتي، وبو ثنيان في «كيد الحريم» الذي تدور قصته في قالب كوميدي حول قصة «سمية» المرأة المطلقة التي تقوم بتربية أبنائها ويتقدم لخطبتها شخصان بعد أن بلغت الأربعين من العمر، فتختار أحدهما لكنه يفارق الحياة بعد يوم الزفاف فترثه وتتحول إلى زوجة أب لأبناء يكيدون لها المكائد، و«سعد» في «حبي الباهر»، الذي تدور أحداثه حول ظاهرة الطبقية، وجشع الإنسان وسعيه المستدام وراء السلطة على حساب المقربين.

النبهان أحد الممثلين العاشق للتراث وموروث الأجداد، لذلك فإن تركيزه الأكبر يتوجه نحو اختيار الأعمال التي تستعرض ماضي الأجداد وتناقش قضايا مهمة، لتكون بمثابة مرجع للأجيال، وفاجأ جمهوره هذا العام بخوضه تجربة المشاركة في بطولة الأعمال الكوميدية الاجتماعية، خصوصاً أنه لا يمانع خوضها، طالما أنها كوميديا جادة تستعرض قضية اجتماعية ما، تحتاج إلى كاتب ذكي وممثل مدرك بأهمية الكوميديا في إيصال رسائل مهمة للجمهور.