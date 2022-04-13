فنانون بوجوه درامية متعددة في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يشهد السباق الدرامي الرمضاني الحالي، تنوعاً كبيراً، وتميز بكثرة الأعمال المنتجة، والتي بلغت أكثر من 33 مسلسلاً مصرياً، و20 سورياً، و22 خليجياً، مما أتاح الفرصة لكثير من الفنانين للظهور بأكثر من وجه وشخصية في أعمال متعددة.

أربعة وجوه

يتصدر محمد جمعة قائمة الفنانين الأكثر مشاركة في السباق الرمضاني بـ4 أعمال، حيث يشارك في مسلسل «جزيرة غمام» بشخصية «الشيخ يسري»، التراجيدية مركبة، كما يشارك في مسلسل «المشوار» ويجسد شخصية سائق شاحنة.

كما يجسد شخصية الرجل النوبي صديق البطل في مسلسل «دايماً عامر»، ويشارك ضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت».

وتتصدر وفاء عامر قائمة أكثر الفنانات المشاركات في السباق الرمضاني بـ4 أعمال، حيث تشارك في مسلسل «بيت الشدة» وتجسد شخصية سيدة انتهازية، ومنها إلى البساطة والتلقائية تجسد شخصية يسرية في مسلسل «راجعين ياهوي»، كما تقدم شخصية الصعيدية القوية التي لا تهاب أحداً في «جزيرة غمام»، وتسلط الضوء على معاناة البائعات الجائلات فى مسلسل «السر».

سماء إبراهيم

وتتقاسم سماء إبراهيم صدارة الفنانات الأكثر مشاركة مع وفاء عامر بـ4 أعمال درامية، حيث تجسد شخصية معلمة للغة الإنجليزية في مسلسل «دايماً عامر»، كما تجسد شخصية «الكبيرة فحت» عمة الكبير «الكبير أوي 6»، فيما تجسد شخصية الأم المكلومة بعد خطف ابنها في مسلسل «المشوار»، وأخيراً مشاركتها في مسلسل «انحراف».

ثلاثة وجوه

يشارك عمرو عبد الجليل في 3 أعمال بالسباق الدرامي، الأول المسلسل الكوميدي «مكتوب عليا» ويجسد شخصية «بدوي» يمتلك شركة شحن، فيما يجسد شخصية «أبو الوفا» صاحب مدرسة أجنبية في مسلسل «دايماً عامر»، كما يجسد شخصية صاحب شاحنات في مسلسل «المشوار».

وتطل السورية كندة حنا على جمهورها بـ3 أعمال، الأول الجزء الثاني من المسلسل الشامي «الكندوش»، وتجسد شخصية الفتاة المحافظة، كما تشارك في المسلسل السوري «ظل»، وتجسد شخصية عارضة أزياء، بالإضافة إلى شخصية فنانة تشكيلية تمحور حولها الأحداث في مسلسل «ليلة السقوط».

ويلعب أحمد وفيق 3 شخصيات، الأولى في مسلسل «الاختيار 3»، ويجسد شخصية وزير الداخلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما يشارك فى مسلسل «بيت الشدة» بشخصية الأب المثالي، كما يشارك في المسلسل القصير «وجوه ميتافيرس».

ويؤدي جمال سليمان ثلاثة أدوار، الأول في «الاختيار 3»، ويجسد شخصية اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، ويجسد شخصية الأب الذي يعاني تصرفات أبنائه بالمرحلة الثانوية في مسلسل «مين قال»، بالإضافة إلى مشاركته في المسلسل السوري «ظل»، ويجسد شخصية مصمم أزياء.

ومن الذين شاركوا في 3 أعمال منذر رياحنة، الأول المسلسل الأردني «حضور ملوك الغياب»، ويجسد شخصية مناضل ثوري، والثاني «الاختيار3»، ويجسد شخصية أحد زعماء قبائل سيناء، والثالث مسلسل «راجعين ياهوا»، بشخصية رجل عصابات يحاول الانتقام.

ويظهر كذلك بيومي فؤاد بـ3 أدوار، الأول «الاختيار3» ويجسد شخصية «سعد الكتاتني» رئيس البرلمان المصري إبان فترة حكم المعزول محمد مرسي، وشخصية المحامي فى مسلسل «المشوار»، كما يواصل تقديم شخصيته الكوميدية «الدكتور ربيع» في مسلسل «الكبير أوي 6».

المشاركات الثنائية

وتشارك الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني في عملين دراميين الأول المسلسل التشويقي «عالي المقام» وتجسد شخصية «غالية»، فيما تقدم شخصية «هند» في المسلسل التراثي «الزقوم».

وتشارك عبير صبري في مسلسل، الأول «يوتيرن» وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال، والثاني المسلسل الكوميدي «عودة الأب الضال»، وتؤدي شخصية زوجة بطل العمل.

ويلعب ماجد المصري دورين من خلال الدراما التشويقية ومسلسل «ملف سري» ويجسد شخصية رجل أعمال الفاسد، وفي المسلسل الشعبي «توبة» يجسد شخصية رجل عصابات.

وتظهر الممثلة السعودية هبة الحسين في عملين الأول المسلسل التاريخي «سنوات الجريش» وتجسد شخصية «دانة»، والثاني المسلسل الكوميدي «ستديو 2022»، وتجسد شخصية مذيعة بإحدى القنوات الفضائية.

وتطل مي سليم بعملين خلال السباق الرمضاني، الأول «دنيا تانية»، وتجسد شخصية شقيقة بطلة العمل، كما تشارك للمرة الأولي في مشوارها بالمسلسل الأردني «على بعد مسافة من الحب»، وتجسد شخصية زوجة دائمة الشك في زوجها.

وتشارك في عملين أيضا صبا مبارك، الأول مسلسل «Suits» بالعربي، وتجسد شخصية «فريدة»، التي درست القانون في أميركا، والثاني «توبة»، وتجسد شخصية الحبيبة السابقة لبطل العمل.

وأخيراً تشارك سلمى المصري في عملين الأول الجزء الـ12 من مسلسل «باب الحارة»، وتجسد شخصية «أم منصور» التي تتمحور حولها الأحداث، وفي المسلسل الكوميدي «حوازيق»، وتجسد شخصية «أم مطيع» التي تمتلك فندقاً وتحاول كسب العيش منه.