علماء بالأزهر لـ«الاتحاد»: لا يجوز إطلاق وصف «كفار» على أهل الكتاب

أحمد شعبان (القاهرة)

رفض علماء بالأزهر الشريف وصف أهل الكتاب بـ«الكفر»، استناداً إلى أن الله تعالى قد خاطبهم في القرآن الكريم بـ«أهل الكتاب»، وبالتالي لا يليق ولا يجوز في الوسائل الدعوية أو الإعلامية أو العلاقات الاجتماعية أن يوصفوا بأنهم كفار.

وكانت صحيفة «المصري اليوم» المصرية قد نقلت ونشرت رداً على سؤال: ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟ عن سوري يُدعى محمد صالح المنجد، وكان رده أنه لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمن عُلم أو غلب على الظن أن يأكله نهاراً إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق بين المسلم والكافر.

وأشار الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمام الفخر الرازي قال إن الله وصفهم بأهل الكتاب مدحاً لهم لأنهم أهل لكتابه، والمنهج القرآني: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، وبالتالي لا يُحظر عنهم أطعمة ولا أشربة في نهار رمضان، ولا يُوصفون بما يجرح مشاعرهم، والله تعالى قال: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».

وأوضح الدكتور كريمة أن تلك الفتوى خاطئة لأنه من المُقرر شرعاً أن التحليل والتحريم بيد الشارع وحده الله سبحانه وتعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحظر شيء إلا بنص شرعي، وفيما يتصل بمسألة بيع الأطعمة وما جرى مجراها في نهار رمضان، سواء لمسلمين أو لغير المسلمين، فهذا الأمر من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، ولا يتعلق بعقيدة ولا بشريعة.

وأضاف أن هذا من الأمور الجائزة في المعاملات المالية، وبالنسبة لأهل الكتاب فالراجح والمُعتمد والمُفتى به في علم أصول الفقه، أن غير المسلمين غير مُكلفين بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يمنعون من عاداتهم مثلما في الأطعمة والأشربة.

ووافقته الرأي الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، مؤكدة أنه لا يجوز إطلاق صفة كافر على أصحاب العقيدة من الديانات الأخرى المسيحية أو اليهودية لأنهم أهل كتاب، وأن ما ورد في الفتوى خطأ عقدي لمن أطلقه.

وأشارت أستاذ العقيدة لـ«الاتحاد» إلى أن الإسلام سمى أصحاب الديانات الأخرى «أهل الكتاب»، كما قال الله في كتابه العزيز: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)، سورة البقرة- الآية 136.

وقد أثارت الفتوى موجة من الغضب والجدل بين الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت الصحيفة اعتذاراً على ما نشرته، مؤكدة أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وأنها مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح لما تم نشره، وقالت إن الفتوى نقلها أحد المحررين في تجاوز وخطأ واضح دون تدقيق أو تدبير، لافتة إلى أن هذا التوصيف لا تستخدمه على الإطلاق ولا توافق عليه.