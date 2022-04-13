توقعات برفع جديد لسعر الفائدة في مصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة على الجنيه مرة أخرى في اجتماعه المقبل في مايو، ويتوقع مصرفيون مصريون أن تتراوح ما بين 1 و2 % على أقصى تقدير لمواجهة الموجة التضخمية وتقليص مؤشرات النمو التي تعانيها أغلب البنوك المركزية في العالم.

وأشار الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إلى أن الموجة التضخمية المستمرة ستؤدي إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار هذه المرة لن يحدث صدمة مشابهة للتي وقعت منذ شهر وأدت لرفع سعر الدولار ليقترب من 19 جنيهاً.

وأضاف شوقي لـ«الاتحاد» أن أكثر من نصف تريليون جنيه قيمة شهادات 18% التي اشتراها المصريون خلال أقل من شهر أدى بشكل كبير لإحداث توازن في السوق وعدم الإخلال في السيولة النقدية لدى البنوك، وتوقع رفعاً جديداً لسعر الفائدة من الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة.

ووجه الخبير المصرفي المصري نصائح للمتعاملين بعدم اللجوء للمضاربات أو الاستثمار في قطاعات غير مضمونة، مع الاتجاه إلى الاستثمار في القطاعات التي يمتلك فيها الشخص الخبرة ما يزيد من قدرته على تحقيق الاستقرار للمشروع ثم الأرباح بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة.

وأصدر البنك المركزي المصري منذ شهر تقريبا قراراً برفع سعر الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للمركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر9% و25ر10% و75ر9% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر9%.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد العال الخبير الاقتصادي العضو السابق بمجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه من المؤكد رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو لرسم السياسة النقدية، مشيراً إلى أن تجاوز مؤشر التضخم 7 % وتقلص مؤشرات النمو الاقتصادي سيدفعان إلى القرار بشكل ضروري.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن التوقعات الأولية تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 أو 2% على أقصى تقدير، الأمر الذي سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في السوق المصري لمواجهة آثار الأزمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع كافة السلع على مستوى العالم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن رفع سعر الفائدة لن يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه، متوقعاً أن لا يتخطى حاجز الـ20 جنيهاً بعد قرار البنك المركزي، كما أنه لن يحدث هزة مثلما حدث منذ شهر والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والدولار أمام العملة المحلية.