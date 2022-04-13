تعرف على فوائد التوت الأسود للأطفال

فوائد صحية للتوت لصحتك فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ويمكنك إدخال التوت الأسود تدريجياً في نظام طفلك الغذائي اليومي ويمكنك البدء في تناول الأطعمة الصلبة والتوت المهروس. تذكري أنك تحتاجين إلى مزجها جيدًا وتصفيتها حتى يتمكن طفلك من ابتلاعها بسهولة فيما يلي بعض الفوائد الملحوظة للتوت الأسود لطفلك وفقا لموقع هيلثي.

1. خصائص مضادات الأكسدة:

بعض مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود تشمل الفلافونويد والأحماض الفينولية والفلافونول. وتعد هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي جسم طفلك من أضرار الأكسدة الضارة وتعد الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة تحمي جسم طفلك من أضرار الأكسدة الضارة.



2. يمنع السرطان:

تقلل الفاكهة المغذية من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئة وسرطان المريء ويحتوي التوت الأسود على مغذيات دقيقة تقلل من تكاثر الخلايا الخبيثة في جسم طفلك.

3. يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يعمل التوت الأسود كمصدر غني للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، والتي تعزز الأداء الأمثل للجهاز الهضمي لطفلك وتعد الألياف الغذائية الموجودة في التوت الأسود في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

4. يعالج فقر الدم:

تساعد فاكهة التوت الأسود في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تحسين امتصاص الجسم للحديد.

5. تقوية المناعة:

تساعد الفيتامينات والمعادن النباتية الصحية جسم طفلك على محاربة الأمراض المعدية والجراثيم.