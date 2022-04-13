تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) قال نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه من الممكن خروج والده من المستشفى مطلع الأسبوع المقبل على خلفية تحسن حالته الطبية خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف نجل أبو زهرة لـ«الاتحاد» أنهم في انتظار التقارير الطبية النهائية التي ستؤدي إلى تأكيد قرار خروجه من المستشفى أو استمراره فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهائه من إجراء العملية الجراحية في منطقة الحوض.
وأشار أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري الكبير إلى أن الوقت الحالي يمثل فترة نقاهة طبية لوالده في المستشفى، بعد العملية الجراحية في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام صحي بالغ من القائمين على الخدمة الصحية في المستشفى الذي أجرى فيه العملية الطبية.
وشكر نجل الفنان المصري أبو زهرة جمهوره ومتابعيه والفنانين الذين لم ينقطعوا بالسؤال عنه خلال الفترة الماضية، مطمئناً الجميع على الحالة الصحية لوالده.
ودخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى قبل بداية شهر رمضان المبارك متأثرًا بإصابته بكسر في منطقة الحوض، حيث سبق وأصيب بفيروس كورونا المستجد، واستمر في المستشفى لمدة شهرين قبل أن يتعافى من كوفيد 19 ويعود للمنزل.