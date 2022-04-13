«الاختيار 3».. يفجر مفاجأة جديدة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) فجر مسلسل الاختيار - الجزء الثالث (القرار) في الحلقة الحادية عشرة، مفاجأة جديدة عن إرهاب جماعة الإخوان، بعد الكشف عن استخدامهم لمراكز الشباب المصرية لتدريب الفرقة 95 المتمثلة في مجموعة من الشباب الذين يتم تدريبهم على استخدام السلاح والأنشطة القتالية.
وجاء في المسلسل المصري الذي يهدف للكشف عن حقيقة الجماعة الإرهابية أن أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة جماعة الإخوان عام 2012 مكن الجماعة من تفاصيل الوزارة، واستخدم مراكز الشباب مستغلاً سلطاته لتدريب الشباب واستقطابهم للالتحاق بجماعة الإخوان، معترفاً أن الفرقة 95 هي من سيطرت على أسطح العمارات في 2011 وقامت بعمليات ضد قوات الشرطة.
وكشف المسلسل في الحلقة الحادية عشرة اعترافات موثقة لجماعة الإخوان حول كيفية تجنيد الشباب للانضمام للجماعة الإرهابية واستخدامهم في بناء ميلشيات خاصة تستخدمهم الجماعة في مواجهة الخصوم السياسيين، ليظهر محمد مرسي الرئيس المعزول في تسريب يهدد أحد السياسيين في نفس الفترة بحصاره بنحو 30 ألف شاب في حال عدم تراجعه عن مواجهتهم.
مسلسل الاختيار في موسمه الثالثة (القرار)، يعرض كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، وما حاكته جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام حكمها للبلاد، وتفاصيل مواجهة الشعب المصري ومؤسساته للجماعة الإرهابية، وذلك بوثائق وتسريبات موثقة تؤكد أهمية ما حدث في عام 2013 والثورة على جماعة الإخوان.
ويخوض الفنان المصري ياسر جلال مهمة خاصة بتجسيده لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما يؤدي دور محمد مرسي الفنان صبري فواز، ويشارك في البطولة أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبد العزيز ومجموعة كبيرة من الممثلين المصريين والعرب.