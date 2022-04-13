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لمرضى العظام.. اتبع هذه النصائح خلال رمضان
لمرضى العظام.. اتبع هذه النصائح خلال رمضان
13 ابريل 2022 16:00

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
العظام،عتاد الأشخاص للمواجهة، لكن في الوقت نفسه تزداد الأمراض المصاحبة لها على مستوى العالم بالمقارنة بالأمراض الأخرى، وخلال شهر رمضان المبارك يحتاج الأمر لمزيد من الاهتمام من مرضى العظام بأنواعها المختلفة.
الدكتور أيمن خلاف الاستشاري المصري في أمراض العظام، أكد أن التدخين سبب رئيسي في أمراض العظام، ومن ثم يجب التوقف عنه قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن أمراض العظام تؤدي للتقدم في العمر وتتسبب في نقص وزن الجسم بشكل كبير، وهو ما يجعل الشخص يعاني فترات طويلة بسبب العلاج المستمر.

وأضاف خلاف لـ«الاتحاد» أن قلة النشاط البدني سبب رئيس في أمراض العظام، حيث يجب ممارسة الرياضة يومياً أو على الأقل تحديد يومين في الأسبوع لممارستها بشكل دوري وإكساب الجسم مزيد من اللياقة التي تساعد على اتزان العضلات مع وزن الجسم وبالتالي عدم اكتساب الأمراض الخاصة بالعظام لفترات طويلة من العمر قدر الإمكان.

وأشار خلاف إلى أن نقص الكالسيوم أو فيتامين د من مسببات أمراض العظام هي الأخرى، إلى جانب نقص هرمون الغدد التناسلية، وأشار إلى أن السبب الرئيسي في كافة الأمراض تقريبا وهو التاريخ العائلي، أو ما يعرف باكتساب الأمراض عن طريق الوراثة.

وشدد خلاف على أن تناول الكافيين المفرط يتساوى مع التدخين من حيث التسبب في الإصابة بأمراض العظام، وكل هذه الأمور تصعب من مهمة الصائمين من أصحاب أمراض العظام خلال شهر رمضان المبارك لذا يحب المتابعة والاهتمام للتخلص من تداعيات أمراض العظام.

رمضان
هشاشة العظام
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