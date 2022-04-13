«أصوات أجيال المستقبل» تستقبل قصص التقديم المبكر

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط، وهي مسابقة الكتابة الإبداعية العالمية المخصصة للأطفال، إقبالاً واسعاً حيث بلغ عدد المشاركات 108 مشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية خلال مرحلة التقديم المبكر والتي أُغلقت في 10 أبريل الفائت. وتتاح فرصة التسجيل في المسابقة وتقديم القصص للأطفال بين 8 أعوام و12 عاماً، حتى 31 مايو المقبل.

و«أصوات أجيال المستقبل»، مبادرة كتابة فريدة، أُنشئت لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأُطلقت المبادرة لأول مرة تحت رعاية منظمة «اليونسكو» في عام 2015، ووصلت إلى منطقة الشرق الأوسط عام 2019. وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة الإقليمية نيابةً عن سمو‌ ‌الشيخة ‌حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الخليج العربي.

وجاء عدد المشاركات خلال مرحلة التقديم المبكر كمؤشر إيجابي على ما تنطوي عليه منطقة الخليج العربي من مواهب واعدة وفذة في مجال الكتابة تهتم باستثمار مواهبها في العثور على حلول مستدامة، استرشاداً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وحقوق الطفل، سعياً في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وتقام المسابقة حالياً في عامها الثالث وفازت في المسابقة حتى الآن 42 قصة ضمن مجموعة مختارات بعنوان «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية» ونشرتها مؤسسة الإمارات للآداب، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتستقبل مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» المشاركات باللغتين العربية والإنجليزية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، على أن تكون القصص مناسبة للأطفال من الفئة العمرية 6 وما فوق. ومن شروط المشاركة في المسابقة، أن يتراوح عدد الكلمات في القصة بين 600 كلمة كحد أدنى و1500 كلمة كحد أقصى، وأن تتضمن القصة هدفاً واحداً أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن تستعرض مواضيع حول حقوق الطفل ورؤية الكاتب لمستقبل مستدام.