جزيرة ياس تشهد حفل «الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي» بدورتها الـ 22

أبوظبي (الاتحاد)

جمهور دولة الإمارات على موعد مع عروض مبهرة يقدمها حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA بدورته الـ 22، المقرر انعقادها في جزيرة ياس بأبوظبي يومي 20 و21 مايو، 2022. حيث تتهيأ هذه التظاهرة الاحتفالية الأكبر بالسينما الهندية، لتوحيد العالم عبر استعراض التميّز الذي تحفل به صناعة أفلامها.

ويشهد حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي المرتقب، عروضاً مذهلة تقدمها نخبة من نجوم بوليوود، بينهم كاتريك آريان، سارة علي خان، فاروم دهاون، أنانيا بانداي، ديفيا خوسلا كومار ونورا فتيحي. ويقدم الحدث العالمي عدد من نجوم بوليوود، وهم سلمان خان، ريتيش ديشموك، مانيش بول. وتجري الاحتفالية ضمن أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» وتقع في «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي.

وأعلن المنظمون أيضاً أن حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA سيُقدم من قبل «ليزر بوك نيوز» Laser Book News، منصة الأخبار والآراء الأسرع نمواً، إلى جانب شريك السفر الرسمي «إيز ماي تريب» Ease My Trip – موقع السفر الإلكتروني الرائد في الهند وشريك المساواة بين الجنسين، و«كريزومي كوربوريشن» Krisumi Corporation، الراعي الشريك.

وستُقام الاحتفالية في «اتحاد أرينا»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، مطور الوجهات والتجارب الترفيهية الرائدة في أبوظبي.

وتلتزم «نيكسا» من «ماروتي سوزوكي» الهندية المحدودة باستمرارية شراكتها مع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي للعام السادس على التوالي، كراعي اللقب للجوائز. وبينما يتطلع العالم إلى دورة هذا العام من احتفالية السينما الهندية مع الموسيقى والموضة في وجهة رائعة جديدة، فإن محتوى دورة هذا العام من الاحتفالية يَعِد الجمهور بالإلهام والترفيه. وفي ظل شعبيتها المُتنامية على مستوى العالم، باتت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي تحظى اليوم باعتراف عالمي، ليس فقط كحدث يجري بثّه عالمياً، وإنما أيضاً كمؤسّسة في حدّ ذاتها وكمنصة احتفالية هي الأكثر ارتباطاً بالسينما الهندية.

وتُعد جزيرة ياس واحدة من الوجهات الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم. تقع الجزيرة على شواطئ أبوظبي الذهبية، وتستضيف عدداً من المغامرات الساحرة والأنشطة الترفيهية المُلهمة، إلى جانب 3 من مُدُن الألعاب الترفيهية المعروفة عالمياً، ومضامير متميزة لسباقات السيارات، وملعب للجولف حائز جوائز عالمية، ما يجعلها وجهة ترفيهية ليس لها مثيل في أي مكان آخر على مستوى العالم.

وقال «كارتيك آريان»: كما جرت العادة دوماً، تمنحني جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي الفرصة المثالية لتقديم تجربة ممتعة والتفاعل مع جمهوري. وفي العام 2018، بعد مشاركتي لأول مرة وأدائي فقرات احتفالية في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، الذي شكّل تجربة مذهلة بالنسبة لي، تسعدني المشاركة مرة أخرى في النسخة الـ 22 من أكبر احتفالية في صناعة الأفلام الهندية. وتمثل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي بحق تظاهرة عالمية مع قاعدة واسعة من المتابعين، وأتطلع قدماً للمشاركة في الحفل.

وقالت سارة علي خان: يُعد حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي منصة عالمية ملهمة لطالما مهدت الطريق للترويج لصناعة الأفلام الهندية على الساحة العالمية، وتكريم وتقدير المواهب اللامعة ضمن هذه الصناعة من خلال إقامة حفلها السنوي في وجهة عالمية، حيث دأبت على القيام بذلك باستمرار. وإنه لشرف لي أن أشارك في فعاليات النسخة الـ 22، والتواصل مع جمهور جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمتحمّسين من أنحاء العالم.

وقالت ديفيا خوسلا كومار: يعكس حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي مدى الانتشار الهائل لصناعة الأفلام الهندية، وباعتباره حدثاً عالمياً يُقام خارج حدود الهند، فقد تمكنت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي من الارتقاء بالسينما الهندية إلى مستويات أعلى وبث الحياة فيها من جديد وتقريبها أكثر من الجماهير الحالية والجديدة. وأنا فخورة وأتطلع قدماً لأدائي فقرات احتفالية في النسخة الـ 22.

وقالت نورا فتيحي: أنا متحمسة جداً، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي أشارك بها في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، وإنما أيضاً لأنه يتيح فرصة فريدة من نوعها لتقديم الفقرات للجميع. وتجتمع في الحفل عناصر التسلية والترفيه والمفاجأة. وبصفتي فنانة، يسعدني حقاً المشاركة في فعاليات النسخة الـ 22 من الحفل الذي يُبرز السينما والثقافة الهندية على منصة عالمية، ويسهم في الترويج للتنوع الثقافي في مختلف أنحاء العالم.