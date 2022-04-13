اليوم 07:33
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مكمل غذائي طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم
مكمل غذائي طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم
13 ابريل 2022 10:32

يسعى الكثيرون من مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني إلى ضبط مستوى السكر في الدم، وتساعد بعض المركبات الطبيعية بالمساهمة بعملية ضبط السكر إضافة إلى العلاج المناسب.

كشفت دراسات أن تناول القرفة كمكمل غذائي، يمكن أن يكون له تأثير مساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وكجزء من دراسة في رعاية مرضى السكري، تناول 30 مشاركا مصابا بداء السكري من النوع 2 مكملات القرفة لمدة 40 يوما، بينما تناول 30 مشاركا آخر مصابا بداء السكري من النوع 2 علاجا وهميا، في نهاية الدراسة  أظهر جميع المشاركين الذين تناولوا مكملات القرفة مستويات أقل من السكر في الدم، بينما لم يلاحظ أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي أي تغيير.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا القرفة لمدة 40 يوما شهدوا انخفاضا في مستوى الجلوكوز والدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

وخلصت الدراسة إلى أن إضافة القرفة إلى النظام الغذائي سيساعد على "تقليل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري"، وكذلك عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت دراسة مختلفة من معهد العلوم الصحية بجامعة اسطنبول ميديبول نتائج مماثلة، أن الاستهلاك المنتظم من ثلاثة إلى ستة جرامات من القرفة يوميا يؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم، ويوصي الاستطلاع بالاستهلاك المنتظم للقرفة أو مكملات القرفة.

وتبين أيضا أن القرفة تعمل على خفض مستويات الإجهاد التأكسدي، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى، وفقًا لدراسة في مجلة الكلية الأميركية للتغذية.

ويشار إلى أن مكملات القرفة لا تشكل بديل عن أدوية السكري، ولا تحل محل نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بحسب جمعية السكري الأميركية.

ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء.

ولارتفاع نسبة السكر في الدم أسباب عدة سبب، منها الإجهاد أو أمراض أخرى أو قلة التمارين الرياضية أو تناول الكثير من الكربوهيدرات أو نسيان تناول الأنسولين بالنسبة للمرضى.

المصدر: وكالات
السكري
مرض السكري
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©