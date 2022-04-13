كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون إكس إي" !

أعلنت بريطانيا عن اكتشاف متحور جديد لفيروس «كورونا» من سلالة «أوميكرون»، يسمى (أوميكرون إكس إي) تشبه أعراضه إلى حد بعيد أعراض نزلات البرد.

وأكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن هذا الكشف تزامن مع إعلان الهند تسجيلها أول حالة إصابة لها بالمتحور الجديد (أوميكرون إكس إي)، في عاصمتها المالية مومباي، مشيراً إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) قامت بتحديث قائمتها الرسمية لأعراض «كوفيد-19» مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة.

وأوضح أن الهيئة ربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحورات الحالية، إضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE، تتشابه مع العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى.

ولفت إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا لسلالة أوميكرون الأصلية تشمل سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق - خاصة لدى الناس الذين تلقوا التطعيم - الصداع، آلام العضلات، السعال، إضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة، ضغط في الأذنين والوجه، فقدان حاستي التذوق والشم.