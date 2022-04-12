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«سوني» و«ليغو» تستثمران بـ«فورتنايت»
«سوني» و«ليغو» تستثمران بـ«فورتنايت»
13 ابريل 2022 02:06

كوبنهاغن (أ ف ب) 

أعلنت «سوني» اليابانية العملاقة، والمجموعة الأم لشركة «ليغو» الدنماركية عن استثمار ملياري دولار في شركة «إبيك غيمز»، ناشرة لعبة «فورتنايت»، سعياً لتمويل جهود تطوير ميتافيرس.
ويهدف ضخ ملياري دولار «إلى تعزيز هدف الشركة المتمثل في بناء ميتافيرس ودعم نموها المستمر»، على ما أوضحت «ليغو» و«سوني» وكيركبي (Kirkbi) الشركة القابضة للعبة «ليغو» الأولى في العالم.
وأضافت «سوني» أنها «تقدّر كثيراً المصممين واللاعبين على السواء، وتريد إنشاء ترفيه اجتماعي جديد، من خلال استكشاف العلاقة بين العالمين الرقمي والمادي».

سوني
ليغو
فورتنايت
شركة إبيك
إيبيك جيمز
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