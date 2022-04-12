تراجع تساقط الثلوج جنوب سويسرا

دافوس (سويسرا) (د ب أ)

قال باحثون من دافوس إن الثلوج التي تساقطت خلال الشتاء الماضي، في عدد من محطات الطقس بجنوب سويسرا، كانت عند أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات.

وقال معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية: إن هذه الظاهرة ترجع إلى طول فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نسبياً.

وأضاف المعهد أن الثلوج تساقطت بكميات أقل مقارنة بالمتوسط على المدى الطويل في المناطق المنخفضة في شمال سويسرا.

وكانت الثلوج قد بدأت في الهطول مطلع نوفمبر الماضي، وتساقطت بشدة خلال شهري ديسمبر وفبراير الماضيين، مما أسفر عن وجود غطاء ثلجي فوق المعتاد.