«لعبة العروش» بين ماسك و«تويتر»

سان فرانسيسكو(أ ف ب)

بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بفرصة زيادة استثماره في المنصة.

وكان يفترض أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة تويتر بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2 % من رأسمال الشركة. وتعهد عدم زيادة مساهمته عن 14.9 %.

ولاحظ دان أيفز من شركة «ودبوش» أنّ «القصة الخيالية على طريقة سندريلا والتي يأتي فيها ماسك لمساعدة تويتر على التقدم، من خلال المشاركة في مجلس الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9 في المئة، ستتحوّل إلى معركة بين ماسك وتويتر على طريقة مسلسل «لعبة العروش».