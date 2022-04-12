خليل الرميثي.. ماذا قال عن جابر نغموش؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وصف الممثل البحريني خليل الرميثي، تجربته في بطولة المسلسل الإماراتي الخليجي «ساعي البريد» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، بـ «الفرصة الذهبية»، خصوصاً أنه يقف أمام «هرم الكوميديا الخليجية» الممثل الإماراتي جابر نغموش، الذي يعتز بمشاركته في هذا العمل المتفرد الذي يحمل قصصاً اجتماعية وإنسانية في قالب كوميدي، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الدراما الإماراتية.

جابر نغموش وخليل الرميثي في «ساعي البريد» (من المصدر)

واعتبر الرميثي في حواره مع «الاتحاد» أن «ساعي البريد» نقلة نوعية فنية بالنسبة له وقال: كانت تجربة مميزة وحباً وتعاوناً بين فريق العمل ككل، وهذه الأجواء الجميلة التي عشناها خلال أيام التصوير، تنعكس على الشاشات، وتصل إلى قلب المشاهدين، من خلال عمل كوميدي لا يخلو من المواقف الدرامية، حيث نبعث رسائل بها مواقف اجتماعية تمس حياة الناس، من خلال قصة تسعد الجمهور، وتسلط الضوء على بعض القضايا العربية، عبر شخصية «نيوتن» ساعي البريد التي يجسدها جابر نغموش، حيث يرتبط عاطفياً مع أصحابها محاولاً مساعدتهم على الرغم من عدم معرفته بهم، ما يعرّضه للكثير من المشكلات التي يخرج منها بمساعدة زميله خليل.

هرم الكوميديا

وحول التقاء نخبة من نجوم الكوميديا في عمل واحد، وهم جابر نغموش وجمعة علي والرميثي نفسه، قال: كان حلمي في يوم من الأيام أن أصافح جابر نغموش، فكان شعوراً لا يوصف وأن أمثل معه، إنه مدرسة في التلقائية، فهو حقاً قمة في التمثيل وهرم الكوميديا الخليجية، فكلي سعادة واعتزاز بهذه المشاركة مع فريق العمل، ومنهم جمعة علي وميثاء محمد، التي اعتبرها بمثابة «مباراة تمثيل» وبطولة جماعية، نكمل بعضنا بعضاً لإحراز الأهداف بكسب قلب المشاهدين.

مسلسل «ساعي البريد»

رقم صعب

وقال: الدراما الإماراتية أصبحت رقماً صعباً، فأغلب الممثلين يسعون للمشاركة في بطولتها، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهات الفنية والتلفزيونات المحلية، وخصوصاً القائمين على «أبوظبي للإعلام» والمسؤولين في قناتي «أبوظبي» و«الإمارات»، الذين يسعون إلى إبراز وانتشار الفنان الإماراتي، وتقديم محتوى عربي مميز يعرض على شاشات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.

ضغط نفسي

وأكد الرميثي أن العمل الكوميدي، يعتبر من أصعب الأعمال التلفزيونية، حيث يحتاج إلى مجهود كبير، خصوصاً أنه يضع طاقم العمل ككل من منتج وممثل ومخرج تحت ضغط نفسي، لأن الأعمال الكوميدية التي تقدم الفكرة والضحكة في آن واحد، تحتاج جهداً فكرياً كبيراً، منذ بداية كتابة النص والسيناريو وحتى إخراجه وطريقة أداء الممثل، وهنا يجب أن يكون الفنان على دراية بأهمية الكوميديا، وإيصالها بالشكل الصحيح بعيداً عن الإسفاف، كما تحتاج إلى مخرج واع ومبدع مثل مخرج «ساعي البريد» محمد القفاص.

خليل الرميثي في مسلسل «حكايات ابن الحداد»

ترابط قوي

أشار الممثل خليل الرميثي إلى أن عملية تصوير مسلسل «ساعي البريد» الإماراتي الخليجي، من إنتاج «أبوظبي للإعلام» في مملكة البحرين، دليل على الترابط القوي الذي يجمع بين الشعبين وتقارب البلدين على جميع الصعد، لاسيما المجال الفني والإعلامي.

فنتازيا كوميديا

أعرب خليل الرميثي عن سعادته بالمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «حكايات ابن الحداد» الذي عرض الجزء الأول منه قبل عامين، خصوصاً أنه عمل فنتازيا كوميديا أكشن متنوعاً، يلبي رغبات شرائح المجتمع، سواء الكبار أو الصغار في رمضان، من خلال مشاهد متنوعة تم تصويرها في قرية تم بناؤها خصيصاً لهذا العمل، الذي يبرز لنا مجموعة من الفنانين البحرينيين الموهوبين الجدد على الساحة الفنية.