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الفنان المصري توفيق عبد الحميد يتراجع عن قرار اعتزاله
الفنان المصري توفيق عبد الحميد يتراجع عن قرار اعتزاله
12 ابريل 2022 21:32

شعبان بلال (القاهرة) 
حذف الفنان المصري توفيق عبد الحميد منشور اعتزاله للتمثيل الذي كتبه أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
وبعد حذفه المنشور، كتب توفيق عبد الحميد منشوراً جديداً عبر حسابه على فيس بوك، وقال فيه:" أحياناً يمنحني التمثيل وتحديداً في الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية تزيد أحياناً أو تقل حسب التفاصيل والأحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة". 
واعتبر بعضهم حذف المنشور وكتابة هذا المنشور الجديد هو تراجع عن قرار اعتزاله التمثيل الذي أعن عنه أمس وأثار الجدل في الشارع المصري. 
وأعلن عبد الحميد، أمس، اعتزاله التمثيل نهائياً بعد انتهاء تصوير مسلسله"يوتيرن" الذي يعرض حالياً ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.
وأوضح توفيق عبد الحميد بعدها أنه لم يعتزل الفن بسبب تعرضه لمضايقات في مسلسله الأخير ولكنه سيعتزل بسبب ظروفه الصحية.
وتوفيق عبد الحميد من مواليد 18 سبتمبر 1956، والتحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983.
و بدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون،  ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها: "أم كلثوم، آوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، وبوابة الحلواني" وغيرها.
 وفي السينما شارك في أفلام منها: "مافيا، أمير الظلام، وحلم العمر" وغيرها، وعمل مديرا للمسرح القومي.

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