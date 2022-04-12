مقطع مذهل للشمس "عن قرب" كما لم تراها من قبل

رغم كونه مركز مدار الأرض، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن نجمنا، الشمس. ولذلك، في كل مرة نحصل فيها على لمحة عن قرب لهذا النجم، يكون الأمر دائما مثيرا.

وحصل المصور أندرو مكارثي على لقطات مذهلة للشمس عن قرب بتفاصيل مذهلة.

والتقط مكارثي الكرة المشتعلة بواسطة تلسكوب شمسي خاص وجهه نحو الشمس لمدة خمس ساعات.

وشارك المصور مقطع الفيديو المبهر عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محب الفضاء مازحا "هناك حفلة على الشمس لكنكم غير مدعوين".

وحذر الآخرين من محاولة النظر إلى الشمس باستخدام التلسكوب بأنفسهم. وكتب على "تويتر": "لا تحاول هذا إلا إذا كنت تعرف ما تفعله. ستصاب بالعمى أو تشعل حريقا إذا وجهت تلسكوبا نحو الشمس".

ونشر مكارثي الفيديو المذهل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي يقدم لقطة مقرّبة استثنائية للحافة الخارجية للشمس، حيث تلتف حولها شرائط الطاقة الشمسية. وتم تسريع الفيديو من 1800x إلى 3600x، لإظهار كيف تتحرك الأشياء على المركز النجمي للنظام الشمسي.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ذهولهم مما شاهدوه في مقطع الفيديو. وقال أحدهم: "أنا مفتون بهذا ... إنه رائع ...".

وعلق آخر قائلا: "من المذهل حقا أن تحصل على هذا المستوى من التفاصيل على ميزانيتك الخاصة في الفناء الخلفي لمنزلك".

وهذه ليست المرة الأولى التي أبهرنا فيها مكارثي بالتقاطه صورا مميزة للفضاء الخارجي. وفي الواقع، لقد استخدم سابقا تلسكوبه الشمسي لالتقاط عدة صور للشمس. وكان آخرها عبارة عن اندماج 150 ألف صورة معا لإنشاء صورة بدقة 300 ميجابكسل للشمس، وقدمت أيضا نظرة مذهلة على الشمس.

ويشار إلى أن توجيه تلسكوب إلى الشمس لالتقاط مثل هذه المشاهد يمكن اعتباره مخاطرة بإذابة مقلة العين إذا نظرت من خلاله. وعلى هذا النحو، يتطلب الأمر تلسكوبات تم إنشاؤها خصيصا لمشاهدة الشمس بهذه السعة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن المصورين مثل مكارثي قادرون على إعطائنا لمحات نادرة مثل هذا الفيديو الخاص بالشمس.