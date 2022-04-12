الدراما السورية.. وجبة دسمة في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

من القضايا الاجتماعية إلى الأحداث المحلية والمشاكل الأسرية، مروراً بالكوميديا والتشويق والإثارة، وصولاً إلى الوقائع التاريخية، تعود الدراما السورية هذا العام بتفوق ملحوظ في نوعية وعدد الأعمال بـ20 مسلسلاً بزيادة 6 عن العام الماضي، في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وعودة الصناع من ممثلين ومخرجين ومؤلفين بعد هجرتهم جراء ظروف الحرب، بالإضافة إلى التسويق للشاشات والمنصات، لتساهم في تقديم وجبة رمضانية فنية دسمة للمشاهد العربي.

البيئة الشامية

تتناول دراما رمضان هذا العام البيئة الشامية من خلال 6 أعمال، منها الجزء الثاني من مسلسل «الكندوش»، وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي، أبان فترة الحكم العثماني لسوريا، تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي.

فيما يتناول الجزء الثاني من مسلسل «حارة القبة»، حقبة «السفربرلك» الاضطهاد العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، وتسليط الضوء على أهل المدينة القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد، تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته عباس النوري، وسلافة معمار.

ومن القرن التاسع عشر إلى أربعينيات القرن الماضي، تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «بروكار»، حول سرقة أحد المهندسين الفرنسيين فكرة صناعة أقمشة البروكار الشهيرة بسوريا، تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، ويشارك في بطولته جمال قبش، وفاديا خطاب.

ويواصل «باب الحارة» استمراره ويناقش خلال جزئه الـ12 أحوال الحارة الشامية القديمة في أربعينيات القرن الماضي، تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب، ويشارك في بطولته الراحل زهير رمضان، وسلمى المصري.

وفي الثلاثينيات يتناول مسلسل «جوقة عزيزة»، السيرة الذاتية للفنانة الاستعراضية التي سحرت القلوب ولقبت بملكة المسرح، ووقوع كولونيل فرنسي في حبها ومحاولته السيطرة عليها لكي تبادله نفس الشعور، تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته سلوم حداد، ونسرين طافش.

وبعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية ورود الفعل الإيجابية يشهد مسلسل «ولاد البلد» عرضه فضائياً ويتناول الصراعات بين العائلة الواحدة في ظل العادات والتقاليد القديمة، تأليف الثنائي عثمان جحا، ومؤيد النابلسي، وإخراج أحمد إبراهيم، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ونظلي الرواس.

الكوميديا

وتعود الكوميديا إلى الدراما السورية بعد توقف 3 سنوات بثلاثة أعمال، الأول من خلال الجزء الـ15 من مسلسل «بقعة ضوء»، ويتناول مشاكل المجتمع بشكل ساخر وطريف، تأليف حازم سليمان، وإخراج مجيد الخطيب، ويشارك في بطولته خالد شباط، وشكران مرتجي.

أما العمل الثاني، «حوازيق»، وبسبب ضائقة مالية تجبر عائلة «أم مطيع» لإعادة فتح الفندق الذي تمتلكه، وتتوالى الأحداث مع النزلاء الجدد، تأليف زياد ساري، وإخراج رشاد كوكش، ويشارك في بطولته وائل رمضان، وسلمى المصري.

أما «الفرسان الثلاثة»، فيتناول أوجاع العائلات السورية بسبب الوضع الاقتصادي وكيفية التغلب عليها بشكل كوميدي ساخر، تأليف محمود الجعفوري، وإخراج علي المؤذن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وعبير شمس الدين.



إنتاجات مشتركة

وتشهد الدراما السورية هذا العام إنتاجاً مشتركاً لعملين مع الدراما اللبنانية، الأول مسلسل «ظل»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الإنسانية حول الماضي وكيف يؤثر على مستقبل الأشخاص من خلال حكايات من واقع الحياة، من خلال رجل خمسيني موهوب في مجال الأزياء وحصل على شهرة واسعة وتتوافد إليه السيدات، وعاش ظروفاً قاسية ومشكلات من الماضي، ويحاول بكل جهده حلها، تأليف شيف رضا حامد، ومحمود إدريس، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته جمال سليمان، ومي سحاب.

وتستكمل أحداث الجزء الثاني من مسلسل «للموت»، مصير فتاتين بعد اكتشاف أمرهما في السطو والنصب على طبقة الأثرياء، تأليف نادين جابر، وإخراج فليب أسمر، ويشارك في بطولته ماغى أبو غصن، ودانييلا رحمة.

الدراما التاريخية

ويغرد مسلسل «فتح الأندلس»، منفرداً في الدراما التاريخية، ويتناول قصة طارق بن زياد، وكواليس فتوحاته للأندلس، تأليف أبو المكارم محمد، وإخراج محمد سامي العنزي، ويشارك في بطولته سهيل جباعي، وروبين عيسي.

التشويق

ولم يغب التشويق والإثارة عن الدراما السورية هذا العام، ويشاهد الجمهور العربي 3 أعمال، الأول «ذئاب الليل»، الذي يتناول قصص قطاع الطرق وما يتعرضون له وتسليط الضوء على جانبهم الإنساني بالرغم مما يرتكبوه من جرائم، تأليف هاني السعدي، وإخراج سامي جنادي، ويشارك في بطولته مهيار خضور، ورشا إبراهيم.

وتواصل أحداث الجزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم»، كشف سلسلة الجرائم المتكررة التي تعرضت لها بلدته، تأليف وإخراج فادي سليم، ويشارك في بطولته غسان مسعود، ورنا شميس، كما يحاول مسلسل «لو بعد حين»، الكشف عن أسباب جريمة قتل خلال حفل زفاف، تأليف فهد مرعي، وإخراج عمار تميم، ويشارك في بطولته رواد عليو، وجيني إسبر.

الدراما الاجتماعية

وتتناول الدراما الاجتماعية العديد من القضايا التي تهم الأسرة العربية من خلال 5 أعمال منها مسلسل «مع وقف التنفيذ» والذي تشارك في بطولته صفاء سلطان، وعباس النوري، فيما يتناول مسلسل «على قيد الحب» مشاكل العائلة الواحدة، ويشارك في بطولته دريد لحام، ونادين خوري.

ونجد كيفية التغلب على الفروق الطبقية في مسلسل «كسر عضم»، ويشارك في بطولته فايز قزق، وكاريس بشار، أما مسلسل «ماما عناية» فيناقش دور الأم في الحفاظ على الأسرة على الرغم من العقبات التي تواجهها، ويشارك في بطولته معن عبد الحق، وفاديا خطاب، ويتناول مسلسل «أزمة حب»، العلاقات العاطفية، ويشارك في بطولته محمد قنوع، وصفاء رقماني.

