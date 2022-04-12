«نجم» لمنع التكدس المروري بالسعودية

الرياض (الاتحاد) تطلق السعودية، اليوم الثلاثاء، أول مرحلة من منظومة مرورية جديدة تمنع أي تكدس مروري ينتج عن الحوادث اليومية، وتعتمد المنظومة المعاينة عن بعد على التطبيق الإلكتروني «نجم» للإبلاغ عن وقوع الحادث وتصوير السيارات المشتركة في التصادم ورفعها عبر التطبيق ثم تحريكها إلى جانب الطريق.
ووضعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة اشتراطات لاستخدام التطبيق منها عدم وقوع إصابات أو وفيات في الحادث، وأن يكون أحد الأطراف تابعاً لمنظومة تأمينية.
وتأمل المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية واستغلال الذكاء الاصطناعي في تحويل تلك المنظومة إلى طريقة أساسية للإبلاغ عن الحوادث المرورية خلال الفترة القادمة، وهو ما يوفر الوقت ويمنع التكدس ويسهّل إجراءات ما بعد وقوع الحادث.