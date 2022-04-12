إسلام حافظ لـ«الاتحاد»: كنت خائفاً من «جزيرة غمام»
إسلام حافظ لـ«الاتحاد»: كنت خائفاً من «جزيرة غمام»
12 ابريل 2022 15:35
عبدالله أبو ضيف (القاهرة) أعرب الممثل إسلام حافظ بطل المسلسل الرمضاني «جزيرة غمام» عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، خاصة، وأنه نال إعجاب الكثير من المشاهدين. مؤكداً على أنه تخوف في البداية من المشاركة في العمل الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، إلا أن الأمر نفسه كان مصدر اطمئنان له لأنه سيستفيد منهم في التعلم والتعامل.
وقال إسلام ل«الاتحاد» إن «جزيرة غمام» يقدم دراما رمضانية متميزة ينتظر منها أن تعيش على مدار العام وعرضها مرات أخرى.
وأكد حافظ على أنه لا يفضل الحديث عن التوقعات بخصوص نجاح العمل الفني قبل تقديمه، فالجميع يقوم بما عليه في التصوير وتجسيد الشخصيات، ونفس الأمر له كمؤلف للأعمال الفنية فإنه يحاول قدر الإمكان التأكد من السرد والسيناريو قبل أن يقدم العمل المكتوب في صورته التي تعرض على الممثلين والإخراج لتنفيذها.
وخطف الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي لمسلسل «جزيرة غمام» أنظار المتابعين خاصة مع وجود عدد كبير من النجوم، ومنهم طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وهبة عبدالغني وهاجر الشرنوبي وميار الغيطي وغيرهم، مع ظهور خاص لعبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.
وقد ظهر إسلام حافظ بشكل لافت في دور الإرهابي بمسلسل الاختيار الجزء الأول، الذي تناول بطولة الشهيد المصري أحمد منسي الضابط بالقوات المسلحة، وقدم السيناريو والحوار لمسلسل«بين السما والأرض»، لنجيب محفوظ، مما جعل اسمه يبرز بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.