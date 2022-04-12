«الاختيار 3» يكشف أخطر تسريب للإخوان عن دخول عناصر «القاعدة» إلى مصر
«الاختيار 3» يكشف أخطر تسريب للإخوان عن دخول عناصر «القاعدة» إلى مصر
12 ابريل 2022 17:51
أحمد عاطف (القاهرة) كشف تسريب جديد نشره مسلسل «الاختيار 3» للقيادي الإخواني ونائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر المحبوس في مصر على خلفية تورطه في قضايا عنف وإرهاب، عن علم جماعته بدخول إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة إلى مصر، لافتاً إلى حدوث عمليات إرهابية في مصر، مع ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل المحبوس أيضاً على ذمة قضايا إرهاب.
وقال الشاطر في التسريب الذي جاء في الحلقة العاشرة من «الاختيار 3» إن المجموعات الرئيسة التي كانت تدعم حازم أبو إسماعيل، وقدرها بمئات الآلاف على مستوى مصر من مختلف المحافظات فيما أسماه بـ «السلفية الشعبية» الذي يتبناها جزء من السلفيين في القنوات الفضائية، لافتاً إلى أنهم غير منظمين (مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير).
وأشار الشاطر في التسريب إلى وجود مجموعات خطرة وعلى رأسها الإرهابي عبد المجيد الشاذلي وجماعته من القطبيين الموجودة في التبين (شرق القاهرة) وهو الذي تم الإفراج عنه عام 1975 بصحبة عدد من الإخوان، وكان من آخر فوج أفرج عنه ممن اعتقلوا عام 1965 حيث أسس في نفس العام جماعة «دعوة أهل السنة والجماعة» وكانت امتدادا لمدرسة القيادي الإخواني سيد قطب، موضحاً أنهم وأعضاء السلفية الجهادية يتبنون فكرة العنف لاسيما أنهم يتبون نظرية «القفز على الحكم» لافتاً أن ذلك يعد تعديلاً في استراتيجيتهم السابقة بأن يكونوا جزءاً من الإصلاح من أعلى.
وأكد الشاطر أنه تم دعوة الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة لنزول مصر، موضحاً أن الإخوان لديهم معلومات تفيد بوجود من 30 – 40 عنصراً في ظل حالة الفوضى وعدم إحكام قبضة الأمن وأنهم ربما ينفذون عمليات إرهابية وتفجيرات.
وشهدت الحلقة استعراض عدد من المخططات التي دبرتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المختلفة خطة الحشد التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية على رأسها الاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل الذي دعا له الرئيس المعزول مُحَمَّدْ مرسي رغم أنف التيارات السياسية في مصر.
كما شهدت الحلقة العاشرة من «الاختيار 3» ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل بصحبة مفتي داعش عمر رفاعي سرور والاتفاق الذي تم بينهم لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال حركة حازمون فيما سمّاه «محاسبة سحرة فرعون»، وجاء على هذا الحصار رد فعل الفريق عبدالفتاح السيسي، فيما كان رد فعل وزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسي في مداخلة هاتفية مع الرئيس الأسبق محمد مرسي معبرًا عن استيائه مما حدث مطالباً بفض الحصار، وإلا سيتم التعامل معهم بمنتهى الحسم والقوة.
ويوثق مسلسل «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.