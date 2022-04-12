بعد 30 دقيقة من تناولها.. «معكرونة» تقتل طالباً!

لقي طالب بلجيكي (20 عاما) حتفه بطريقة غريبة، بعد أن تناول طبقا من الباستا (المعكرونة)، ثم ذهب إلى فراشه لينام، ولم يكن يعرف أنه لن يعود للحياة إلى الأبد.



وتوفي الطالب بعد تناوله طبقا من المعكرونة، كان قد أعده قبل خمسة أيام وتركه على طاولة المطبخ طيلة هذه المدة في درجة حرارة الغرفة، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأصيب الفتى، بالصداع وآلام البطن والغثيان والإرهاق، بعد نصف ساعة من تناوله الطعام، ما دفعه للنوم طلبا للراحة، لكنه فارق الحياة.

وكان الطالب قد أعاد تسخين طبق المكرونة القديم في المايكرويف بعد عودته من المدرسة، والتهمه بسرعة، ثم خرج لممارسة الرياضة، لكنه شعر بالتعب بعد نصف ساعة، ما اضطره للعودة إلى البيت مسرعا، والخلود للنوم.

واكتشف والدا الطالب جثة ابنهما بعد 11 ساعة من النوم المتواصل، بعدما انتابهما القلق من أن الابن لم يستيقظ بعد للذهاب إلى الكلية. ولم يكونا يعرفان أن الصدمة بانتظارهما.

وكشف تشريح الجثة عن وفاة الطالب جراء التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا تتسبب عادة في حدوث القيء والإسهال والغثيان.

وأُرسلت أيضا عينات من الباستا والصلصة لتحليلها في المختبر، وكانت النتيجة أنها تحتوي على سموم بنسبة كبيرة، وهذه السموم ناجمة عن بكتيريا قاتلة، أدت إلى فشل كبد الطالب، لينتهي به المطاف ميتا.